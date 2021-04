Berazategui | Vivió encerrada y sin alimento y escapó con su hija hacia otra provincia

Por Nicolás Santomé

Una mujer víctima de violencia contó el padecimiento que ella y su hija sufren casi en la clandestinidad por el continuo hostigamiento y las amenazas de su ex pareja y la familia de este, luego de escapar de la vivienda que los tres compartían en Berazategui y pese a las restricciones que la Justicia impuso contra el.

En diciembre de 2020, la Justicia hizo lugar al pedido de Gabriela S., la víctima, e impuso una restricción de acercamiento de 300 metros contra Diego D. (los apellidos se evitan para proteger la identidad de la menor), su ex pareja y padre de una hija en común que hoy tiene 8 años.

En diálogo con Periódico El Progreso, Gabriela S. detalló el calvario que tuvo que padecer durante meses y cómo fue que logró escapar. “Yo pude separarme de mi ex y escapar en 2013, cuando mi nena tenía un año y 4 meses. En ese entonces vivíamos en una casa en el fondo de una propiedad donde a su vez vivía el resto de su familia”, explicó la mujer. “Mi ex me tenía encerrada bajo llave para que yo no pudiera salir; su madre y una sobrina me controlaban y me vigilaban todo el tiempo para que yo no me escape; no me alimentaban y no me dejaban comer… llegue a pesar 43 kilos cuando me escapé“, detalló.

“Un día de 2013, el padrastro de mi ex (que fue la única persona que me ayudó) me hizo salir con vida de esa casa, me dijo «escapate y no vuelvas mas». Cuando salía con mi hija, la familia de mi ex se dio cuenta y agarraron a la nena, y yo, para que no la lastimaran, escapé y me refugié en la casa de una vecina, donde estuve oculta dos semanas hasta que finalmente, con la intervención de una ONG, pude recuperarla”, indicó.

“Estuvimos mucho tiempo con una guardia policial en mi domicilio, hasta que finalmente nos pudimos ir de Berazategui y escapar a muchos kilómetros de ahí. El tema ahora es que mi ex y su actual pareja me hostigan y difunden fotos mías y de mi hija diciendo que estamos desaparecidas. Piden saber nuestro paradero, cuando en realidad escapamos porque eramos victimas de violencia. Difunden la foto de una menor cuando hay denuncias por violencia de por medio”, expresó Gabriela S.

“Vengo padeciendo muchísimo porque mi ex se cree impune y la Justicia no hace nada”, denuncia la mujer. “Vengo con restricción tras restricción contra él pero solo contra mi y no contra mi hija. Me quieren obligar a ir al juzgado exponiendo a mi hija cuando él me dijo en la cara que me va a matar”, sostuvo Gabriela, al tiempo que contó que recibió amenazas como un “Te voy a matar, voy a empezar con tus hijos (NdlR; la víctima tiene otros dos hijos varones) y después voy a seguir con vos para que veas todo antes de matarte”.

Según la mujer, fue “un fiscal” quien le recomendó que “lo mejor era irme a otra provincia porque iba a terminar muerta”, algo que eventualmente hizo. “Dejamos las mascotas, los juguetes y la ropa de mi hija, ahora estoy tratando de salir adelante pero sigo recibiendo el hostigamiento de mi ex; Quiero que lo metan preso o por lo menos que le pongan una pulsera para que no se acerque a mi hija”, pidió.