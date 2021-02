Berni cargó contra ex policías que amenazan con más protestas: “Los echaron por ladrones”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cargó con todo contra los ex policías que amenazan con replicar las protestas salariales en diferentes puntos de la Provincia y los tildó de “ladrones”. Fue durante un acto que se realizó este miércoles por la mañana en Florencio Varela, donde estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente Andres Watson para entregar patrulleros al municipio.

“Hoy es un día de fiesta, pero no me puedo hacer el distraído. Sería un hipócrita si hablara solamente de los patrulleros y no de todo lo que se viene gestando en este intento de una vez más desafiar nuestra Constitución, nuestras leyes y los reglamentos policiales”, comenzó Berni.

Y siguió: “Me refiero a este grupo minúsculo de personas que basándose en el anonimato y por redes sociales empujan a aquellos incrédulos a desafiar y violar permanente nuestras leyes”.

“Esos mismos hombres o mujeres, muchos ex policías, exonerados por ladrones, intentan, bajo la excusa de que están muy preocupados por las condiciones laborales, generar este tipo de rebeldía”, acusó.

Y agregó: “Pero no le dicen la verdad, que lo que están disputando es una enorme caja millonaria que intentan hacerse a través de un mecanismo que es la sindicalización policial. Acá no se están discutiendo las condiciones, se discute la plata de una supuesta sindicalización que sale de los policías de vocación y desafían la autoridad de un gobierno”.

“A esos que reclaman no los escuché alzar la voz los cuatro años pasados cuando habían prometido aumentos faraónicos. A esos hombres y mujeres que llevan la rebelión no los escuché o será que su silencio tenía precio”, acusó.

El ministro busca desactivar la protesta policial que se anuncia en redes sociales para este jueves, luego de que decidiera desafectar de la fuerza a más de 400 agentes que participaron en la revuelta por mejoras salariales realizada en la primera semana de septiembre de 2020.