Brutal golpiza de motochorros a una enfermera en Quilmes

Atención, las imágenes pueden herir tu susceptibilidad.

Una mujer fue brutalmente golpeada por delincuentes que le robaron sus pertenencias en la zona de Bernal Oeste. El hecho quedó grabado y genera indignación por estas horas ante la creciente ola delictiva que se vive en la zona.

El brutal ataque tuvo lugar el día 4 de junio, pero recién en las últimas horas se conocieron las imágenes y la denuncia de la víctima, una enfermera de 45 años que caminaba por la avenida Zapiola, entre Smith y Viejo Bueno, cuando fue abordada por dos motochorros. Uno de los ladrones la sujetó y comenzó a golpearla ferozmente hasta dejarla inconsciente.

En el video se observa a un móvil policial pasar por el lugar, aunque los oficiales tardaron en advertir lo que ocurría. Mirá el vdeo (Pablo Reinoso):

Tras obtener las imágenes, la víctima relató lo que recuerda del hecho: “me cruzaron estos delincuentes y yo les pedía por favor que no me hicieran nada. Me golpearon, perdí el conocimiento. Ayer conseguí la filmación de la cámara de seguridad y me di cuenta que en el momento en que me estaban golpeando y asaltando pasaba un patrullero y no hizo nada”, indicó.

La mujer, de nombre Sandra, pidió «a las autoridades responsables que encuentren a estos delincuentes y que la policía explique por qué no se detuvo. Agradezco a todos por preocuparse, voy a estar bien, porque mi deber como enfermera es seguir trabajando en esta pandemia”, concluyó.