APRES le niega la silla postural a una niña de 5 años con discapacidad

Una familia de Berazategui se encuentra luchando con la Obra Social APRES para que le entregue la silla postural y el equipamiento de rehabilitación que su hija de 5 años con discapacidad necesita con urgencia desde hace un año.

Soledad Santos, mamá de Brenda, explicó que su hija padece encefalopatía crónica no evolutiva y epilepsia refractaria. En febrero de 2021, el fisiatra pidió una silla postural, pero luego de un año APRES aún no la entregó.

Soledad sostuvo que «Ya hice la denuncia correspondiente en Super intendencia de salud y en Defensoría del Pueblo de Berazategui. Somos beneficiarios de la obra social APRES, ubicada en Quilmes. El problema es que tengo a mi hija de 5 años con certificado de discapacidad, el médico fisiatra le pidió el año pasado en febrero de 2021 una silla postural y en la obra Social se hacen los tontos».

La mujer contó que «luego vimos a otro médico que vuelve a pedir la silla y demás equipamiento y seguimos esperando… Mientras espero los resultados de los expedientes de los reclamos efectuados hice una petición a través de las redes sociales la cual necesito si por favor me pueden ayudar a difundir y firmar y que llegue a quien se tiene que hacer cargo», pidió.

La Petición en Change.org

«Hola! Me llamo Soledad y soy mamá de Brenda de 5 años, que tiene encefalopatía crónica no evolutiva y epilepsia refractaria (N° afiliada a OSMMEDT 213384/04). Mi hija tiene una anormalidad en la marcha y la movilidad y por orden de su médico necesita para su rehabilitación una silla postural, valvas, bipedestador y traje de neopren para cuidar su postura porque corre riesgo de además tener luxación de caderas. Pero su obra social OSMMEDT se niega a brindarle a Brenda lo que necesita, aún teniendo su certificado de discapacidad que la ampara ante la ley.

La silla postural fue pedida el año pasado en febrero de 2021, y las valvas, el bipedestador y el traje lo pidió su fisiatra en noviembre del año pasado, pero al día de hoy no tenemos respuestas por absolutamente nada de lo que Brenda necesita. ¡Es muy angustiante, es la salud mi hija la que está juego!. ¿Alguien en OSMMEDT entiende lo que significa UN AÑO en la vida de una niña con discapacidad? Lo único que nos dicen es que “están buscando presupuesto en ortopedias» y mi hija por no tener el equipamiento apropiado pedido, reitero hace más de un año, corre alto riesgo de luxación de caderas. ¿Quién se va a ser cargo de sus consecuencias? ¿Y de las mías por tenerla todo el tiempo a upa? ¿Quién le devuelve a Brenda todo lo que podría haber avanzado este último año? ¿Cuánto tiempo más van a buscar presupuestos? Nos toman el pelo, y ya no podemos seguir esperando. Es realmente devastador…

Por eso te pido que nos acompañes firmando y compartiendo esta petición. Para que la obra social nos escuche y Brenda reciba URGENTE su equipamiento.

FIRMA LA PETICION INGRESANDO ACA