ATE marcha este martes con la consigna “Fuera FMI de la Argentina”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional y movilización para este martes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la consigna “Fuera FMI de la Argentina”. La medida afectará el normal funcionamiento de las clases en las escuelas, dado que los auxiliares responderán a esa convocatoria.

El titular de ATE y CTA-A de Quilmes, Claudio Arévalo, indicó que “Para nosotros es muy importante movilizar este martes respondiendo a la propuesta de la CTAA nacional. Estaremos parando a todo lo ancho y largo del país, rechazando el acuerdo que suscribió el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, porque es perjudicial para los trabajadores y el pueblo”.

“Creemos que el Gobierno no debió hacer un acuerdo con los ajustadores de siempre. Por eso estaremos en la calle movilizando, para que la deuda la paguen los que se la jugaron, y que Mauricio Macri se haga responsable de lo que estamos viviendo los argentinos, sobre todo los que menos tienen», añadió Arévalo.

«En los barrios no hay para comer, cada vez crece más el hambre y la desocupación, por eso desde la CTAA y ATE Quilmes vamos a movilizar con el resto de las organizaciones gremiales, sociales y políticas que le dicen No al acuerdo con el FMI, No al cogobierno de Aberto Fernández con el FMI. No vamos a permitir nuevamente que el ajuste pase por los trabajadores y el pueblo”, dijo el titular de ATE Quilmes.

“Estamos muy orgullosos de caminar con las organizaciones con que caminamos durante el gobierno de Mauricio Macri y con las que trabajamos para derrotar el neoliberalismo. Hoy vemos que ese apoyo que recibió el Gobierno para derrotar el neoliberalismo, no se ve reflejado en políticas sociales y económicas para nuestro pueblo”, finalizó.

Cómo afecta a las escuelas

El paro y movilización podría afectar el normal dictado de clases en varias escuelas de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que los auxiliares de las instituciones educativas están encuadrados dentro de ATE y muchos de ellos se sumarán a la marcha.

Fuentes de ATE consultadas por este medio dijeron que «las clases no corren peligro, están garantizadas», aunque desde el gobierno salieron a remarcar que algunas escuelas de La Plata y de municipios vecinos ya avisaron a las familias que no lleven a sus hijos.