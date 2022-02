Encontraron las pertenencias de Betiana Solange Rossi en un descampado

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires halló pertenencias de Betiana Solange Rossi, quien lleva desaparecida 10 días, en un descampado de Tres de Febrero. Se trata del mismo lugar donde días atrás habían trabajado siguiendo una pista.

Los agentes involucrados lograron dar con la riñonera, el celular y los documentos de la mujer, luego de triangular impactos de su teléfono celular. El hallazgo se produjo en inmediaciones de la estación Sáez Peña, en Tres de Febrero.

De momento trabaja en el lugar la División Búsqueda de Personas de la Policía.

Betiana Solange Rossi desapareció el lunes 7 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Su familia emprendió una intensa búsqueda en las redes sociales para dar con su paradero, mientras la justicia y la policía la rastrean con perros y la buscan con drones.

La mujer de 38 años es madre de tres hijos y fue vista por última vez cuando salió de su casa tras discutir con su pareja por temas económicos, según pudieron indicar sus allegados.

Al momento de su desaparición vestía una calza negra, zapatillas del mismo color y llevaba consigo una riñonera. Mide 1.70 de altura, tiene tez trigueña y cabello largo color castaño.

Además, la familia describió que posee un lunar de gran tamaño en el orificio derecho de la nariz y tiene cinco tatuajes: dos en su brazo derecho, uno en el izquierdo, otro en la cintura y uno más en la pierna.

Denuncia y última vez que vieron a Betiana

Fue el hermano de la mujer quien realizó la denuncia de la desaparición y quien dio detalles sobre el momento en que dejó su casa: «Ella estaba hablando con su novio, se enojó y se fue a caminar. En ese momento el novio nos avisó, y la fui a buscar para que vuelva, pero no la encontré. No hay una situación de violencia, no sé que pasó, fue una situación de pareja, ella salió a caminar enojada hacia General Paz y cruzó a Provincia, que fue el último lugar que se la vio», explicó.

La mujer fue vista a través de cámaras de seguridad realizando una compra en un supermercado ubicado en la avenida América al 700 en el partido bonaerense de Tres de Febrero entre las 17.19 y las 17.24 del pasado lunes, informaron fuentes policiales que difundieron imágenes y un video donde se la ve a Betiana.

Contacto

En el caso de tener alguna información, se solicita comunicarse con el 1157042636, al 911 o directamente al WhatsApp de la Policía de la Ciudad 1158214001, puesto que los familiares ya realizaron la denuncia correspondiente por su desaparición.