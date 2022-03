Murió Sebastián Amurín, el joven de 25 años que tenía un tumor en el rostro

Sebastián Amurin, el joven de 25 años que padecía un tumor en su rostro y que compartía su experiencia de vida en redes sociales, murió en las últimas horas a raíz de complicaciones en su estado de salud.

“En el día de la fecha lamentamos comunicar que Sebastián ha fallecido. En el transcurso del día vamos a dar datos de dónde será velado. Muchas gracias a todos por el incondicional apoyo todos estos años, él ya no sufre más» fue el mensaje publicado este jueves en el Instagram de Sebastián.

Sebastián contó en redes cómo atravesaba el cáncer, un sarcoma embrionario en el maxilar derecho -un cáncer que solamente afecta al 0,5% de los pacientes con este tipo de enfermedad y que él padece desde 2014-, donde comunicaba sus sensaciones, sus esperanzas y sus miedos.

El año pasado, Sebastián había hecho un pedido al presidente Alberto Fernández para acceder al tratamiento que le permita continuar viviendo.

“Me conectaba para que sepan que estoy bien, luchándola a full, todos los días un poquito más. Lamentablemente, como muchos de ustedes habrán visto, el tumor creció muchísimo. Ya verán todo el vendaje que tengo. Seguramente habrán visto las fotos que he publicado en las noticias. (…) Creo que todos ustedes tenían que ver cómo estaba la enfermedad en la actualidad, así de avanzada y complicada. No creí llegar a este punto. Sé que lamentablemente no hay nada para hacer en lo médico y en lo alternativo. Probé un montón de cosas, pero nada funcionó. Es un tumor demasiado agresivo. Me acuerdo una vez que la doctora de rayos me había dicho que este tumor era prácticamente inmune a todo tipo de tratamientos. Siempre dijo que ‘no, creo que hay algo para hacer’. Parece que al final tenía razón, parece que este tumor es inmune. No puedo hacer transferencias, quimioterapia ni radioterapia», explicó Sebastián en una de sus últimas apariciones.

«Un tumor así cada diez años»

“Los oncólogos dicen que se topan con un tumor así cada diez años. No es un tumor frecuente. Tuve un tumor demasiado agresivo que no me dejó hacer mucho más que todos estos tratamientos. Pero bueno, hacía este video para que me vean, para que sepan que estoy bien. No sé mucho qué decir, no sé dónde buscar ayuda y no hay mucho más para hacer más que esperar un simple milagro que no sé si va a ocurrir. Es muy chocante todo eso. Cuesta creer que no haya más nada para hacer; que con 25 años no haya cura. Cuesta creer que no voy a tener ningún futuro. Cuesta muchísimo. Ojalá no le toque a nadie pasar por todo esto. Ojalá que todas las personas que estén luchando con cualquier enfermedad que la sigan luchando, que no pierdan la fe, que no pierdan las esperanzas. Sigan peleando por todo. Ojalá haya un milagro. Ojalá que sí. No hay solución en ninguna parte del mundo, por eso se ha buscado. He contactado desde Argentina a distintos médicos del mundo, varios me han dicho que no. Ya nos quedó claro que no hay posibilidad alguna”.

Sebastián vivía con su mamá y su hermano Rodrigo en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Era fanático de River y locutor, como su mamá. Había trabajado en la municipalidad de su partido revisando las cámaras de seguridad. Su vida cambió en 2014 cuando, a sus 17 años, sintió un bulto en el maxilar derecho. “Pensé que era un granito pero con el tiempo iba creciendo, así que hice una consulta en el Hospital Ramos Mejía. Allí decidieron hacer una biopsia. En enero de 2015 recibí los resultados y todos los datos daban como concluyente que tenía este sarcoma”, relató.