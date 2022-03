Nicole necesita ayuda para solventar los gastos de su tratamiento contra el cáncer de estómago

Con tan solo 6 años, Nicole Cuello necesita la ayuda para solventar los gastos de su tratamiento en la lucha contra el cáncer de estómago. Su padre se quedó sin trabajo y no tiene forma de afrontar los costos para culminar el tratamiento de Nicole, quien fue trasplantada hace un mes.

Hace 8 meses le diagnosticaron un tumor en el estómago y la pequeña debió ser operada de urgencia para extraerlo. Sin embargo, quedaron restos de tipo maligno, según nos cuenta Pablo, papá de Nicole.

«Lamentablemente me acabo de quedar sin trabajo y no puedo afrontar mas los costos de traslados, controles, y deudas que se me fueron juntando». «Estoy realmente desesperado necesito la ayuda de ustedes para terminar con el tratamiento de mi hija. ¡Toda ayuda suma!».

Si queres colaborar con la pequeña Nicole, se puede depositar dinero con los siguientes datos:

CBU: 1430001713027598360015

Alias: pablo.22.cuello