El plan es terminar con la reserva de la Biósfera Parque Pereyra y destruir la biodiversidad de la región

Sin lugar a dudas, ha quedado a la vista de todos que hay un plan orquestado desde distintas instancias gubernamentales para generar una serie de obras viales que posibilitan la agresión a la reserva de biosfera del Parque Pereyra y otros espacios naturales de la región.

*Por el Foro Rio de la Plata

A la idea, ya reconocida, de talar 200 hectáreas de bosque en el Parque Pereyra apelando a artilugios de los más variados, ahora ha tomado forma el plan de lo que llaman “renovación de la Ruta 19”, 4 km. que une Villa Elisa con la costa del Rio de la Plata y empalma con toda la obra vial que se está llevando en Punta Lara y que ya ha llegado hasta Boca cerrada.

La Ruta 19 (conocida como camino negro) es un mejorado totalmente en desuso hace ya alrededor de 20 años, hecho que permitió que la Reserva Natural de Punta Lara casi se volviera a unir con la Selva Marginal o Reserva del Parque Pereyra, espacio que siempre fue una zona de biodiversidad única.

El Intendente y los Concejales de Ensenada han reflotado la idea de “recuperar esa ruta para un supuesto beneficio de los habitantes de Villa Elisa y alrededores”.

El mismo argumento utilizado para construir la calle 63 en Hudson, que hoy ya no hay duda que fue para posibilitar la construcción de los Barrios Privados ya existentes o en planes de desarrollo.

Todas las obras señaladas vienen en contra de lo Solicitado por la Unesco en marzo de 2016, cuando pidió al gobierno nacional una serie de medidas de protección de la Reserva, durante la revisión periódica que este organismo realiza. En aquella oportunidad, la Unesco emitió una seria de recomendaciones (entre ellas):

Una nueva zonificación que otorgue mayor protección a la zona núcleo, incluyendo una zona de amortiguación adecuada. Un plan de manejo para toda la reserva de biosfera. Información sobre cómo se asegurará la participación de los interesados en la gestión de las reservas de biosfera. Confirmación de la creación de un comité de gestión basado en las partes interesadas para el sitio.

Plan sistemático

Nada de esto se ha llevado a cabo, sino todo lo contrario. Los planes comentados atentan contra este pedido. Entonces ¿es tan descabellado pensar en que hay un plan sistemático para terminar con la reserva de biosfera Pereyra Iraola, de la que son cómplices todas las autoridades de la región?

Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, la Ley de Humedales sigue esperando y la Ley de Bosques es cartón pintado. Dejemos de hablar de cambio climático y empecemos a llamar a las cosas por su nombre: estamos en medio de una crisis climática provocada por los cambios generados por el hombre a la naturaleza. Y en estos temas hasta el pelo más delgado hace sombra.

¿ESTO ES LO QUE LLAMAN MODERNIDAD? SI NO HAY UNA RÁPIDA REACCIÓN SOCIAL MAÑANA ES TARDE.

#No a las obras en la ruta 19.

#No a la tala en el Parque Pereyra

#Que la Justicia se expida sobre la agresión sistemática que sufren los bosques y humedales de Hudson.

Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente

Fotos: Ruta 19 estado actual – Parque Pereyra – Hudson