Bullying: cómo identificar y abordar el acoso escolar

El bullyng es un tipo de conducta que se da en la escuela y que se prolonga en el tiempo, en la que un niño/niña (o varios) maltrata siempre al mismo niño/niña, a la vista de otros, que se convierten en espectadores de la situación.

En el contexto actual de escolaridad presencial, la Secretaría de Salud Pública e Higiene y de la Red de Salud Mental de Berazategui brinda información útil y recomendaciones para identificar y tratar los hechos de bullying (acoso escolar).

Se trata de un tipo de violencia que puede ser tanto física, verbal, simbólica o de cyberbullying (ciberacoso). Todas se caracterizan por darse entre pares, de manera repetida, y la víctima las sufre, las padece y no puede divertirse en esas situaciones.

Esta violencia puede ser física (golpes -que pueden o no dejar marcas-, tirones de pelo, pellizcos, patadas o empujones); verbal (burlas, chistes, insultos o apodos denigrantes); simbólica (exclusión, no invitar a compartir juegos o momentos, o no querer hacer grupo); y cyberbullying (enviar o reenviar imágenes, videos, textos que apuntan a denigrar, burlarse o reírse de una persona a través de redes sociales).

Quien ejerce estas formas de violencia no puede resolver los conflictos de otro modo. Quien las padece, no presta su consentimiento. Los pares que ven la situación no pueden accionar inicialmente por temor a convertirse en víctimas.

Consejos útiles para las familias

Si se detectan hechos de bullying, se recomienda explicar que es una forma de violencia y que nada la justifica, por lo cual el niño o niña no debe sentirse culpable; brindar contención al niño o niña para que pueda hablar y expresar sus emociones, generándoles la tranquilidad de que los adultos se van a ocupar de la situación; comunicarse con la Escuela (docentes, equipos de Orientación Escolar o autoridades de la institución), quienes serán de mucha ayuda para realizar el acompañamiento y las intervenciones más adecuadas junto a la familia; y proponer la realización de otras actividades más allá de la Escuela, ya sean deportivas o artísticas.

Asimismo, no se recomienda hablar únicamente con los padres de los otros niños o niñas involucrados sin antes hacerlo con las autoridades de la institución (ya que la intervención docente ayudará a ampliar el panorama y pensar las mejores estrategias para afrontar la situación); guardar el secreto; culpabilizar al niño o niña, o incitarlos a responder con la misma violencia.

Algunos posibles indicios de bullying en niños y niñas podrían ser: no querer ir a la escuela; poner excusas para no asistir a eventos donde estarán sus compañeros y compañeras; dificultad para dormir; no querer salir al recreo; aislarse; o no querer hacer trabajos en grupo.

Cómo identificar el acoso o violencia escolar en la comunidad adolescente

Si lo/la golpean o amenazan; si siente que siempre las “bromas” o los “chistes” son hacia su persona y no le provocan risa sino que le hacen sentir incomodidad, tristeza o enojo; si no quiere ir a la Escuela para no ver a sus compañeros, ni compartir actividades con ellos (por ejemplo, en el recreo); si siente que no lo/la tienen en cuenta para participar de las actividades en grupo; si los compañeros o compañeras viralizan contenidos en las redes con alguna imagen suya, sobre la cual hacen comentarios que no le gustan; o si otros compañeros o compañeras observan o escuchan la situación pero no la detienen.

En estos casos, es muy importante que pueda hablarlo con sus profesores y con la familia (tanto si se es víctima de violencia como si se es testigo de una situación de estas características). De resultarle difícil abordar el tema con adultos, puede empezar con amigos o amigas de confianza, con quien sienta seguridad y comodidad. También, podría recurrir a los servicios de un profesional.

Si la situación de acoso escolar persiste, frente a todos estos casos la Municipalidad de Berazategui pone a disposición los servicios de las siguientes dependencias: