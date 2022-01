Buscan a un hombre en Berazategui: fue denunciado por violencia

Un hombre de 42 años denunciado por violencia contra su ex pareja es intensamente buscado en Berazategui. Mientras amigos y familiares directos denunciaron su desaparición, su ex asegura que se encuentra «escondido» para matarla luego de sufrir un ataque el último sábado por la noche.

Se trata de Ramiro Romero, sobre quien su padre radicó una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 1° de Berazategui el lunes por la noche. Según lo expuesto allí, la última comunicación con su hijo fue el sábado 15 de enero por la tarde -vía WhatsApp-, tras lo cual no supo más nada. «No responde llamadas ni mensajes», explicó una fuente a este medio.

Romero tampoco se encontraba en su vivienda, en la calle 154 al 900, así como tampoco su auto, un Toyota modelo Etios de color Blanco.

Sin embargo, ese vehículo fue encontrado el lunes por la noche -abandonado- en la localidad de Plátanos.

Denuncia por violencia

Este martes, luego de que Periódico El Progreso publicara la búsqueda de paradero de Romero, usuarios de redes sociales se comunicaron para advertir que sobre él pesaba una denuncia por violencia.

Efectivamente, la denuncia fue radicada por su ex pareja, Tatiana, con quien el hombre tiene un hijo de 3 años. La mujer explicó a este medio que Romero «No está desaparecido, está escondido para matarme».

Tatiana indicó que el sábado por la noche vio a Ramiro esperándola en la calle, frente a la farmacia en la que ella trabaja. Como ya lo había denunciado anteriormente por violencia -incluso con dos órdenes de restricción en su contra-, un compañero se ofreció a llevarla hasta su casa.

Fue durante el transcurso del viaje que «Ramiro comenzó a seguirnos, hasta que en una estación de servicio se nos puso al lado e intentó bajarme del auto a la fuerza», declaró la mujer.

Luego, el acusado los chocó de atrás, tras lo cual Tatiana y su compañero lograron llegar hasta una garita de seguridad. Allí, «totalmente sacado», Romero «se metió totalmente y me arrastró de los pelos para luego patearme en el suelo», indicó la mujer.

Romero escapó al notar la presencia policial, pero el ataque continuó más tarde, cuando la víctima regresó a su hogar y se encontró con que su madre había sido atacada: «Fue hasta mi casa y mi mamá me dijo que la atacó y que me buscaba desesperado, todo mientras nuestro hijo dormía. No va a parar hasta matarme», expresó Tatiana, quien teme por su vida.