Buscan a una joven que desapareció hace seis días en Lanús

Nancy Beatriz Videla, de 31 años, es buscada intensamente desde el 26 de noviembre a la tarde, cuando se comunicó por última vez con su pareja desde la terminal de Plaza Constitución. La joven viajaba desde Palermo, donde trabaja como empleada doméstica y niñera, hasta Lanús, donde debía tomar un colectivo para llegar hasta su casa en Lomas de Zamora.

Desde aquel día, familiares y amigos intentan dar con su paradero. Por el caso ya intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa. Asimismo, desde la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se pusieron a disposición de la Justicia para intentar dar con el paradero de la mujer.

Hasta el momento, la Justicia pudo confirmar que Videla efectivamente subió al tren rumbo a Lanús. «Estaba sola, tranquila y no parecía estar apurada», indicaron según un video de las cámaras de seguridad de la terminal de trenes. «Se bajó en Lanús y subió al colectivo, pero no sabemos nada más», indicaron los investigadores.

Nancy Videla mide 1,60 metro, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello largo rubio. Al momento de desaparecer vestía un jean claro, zapatillas blancas, remera blanca con estampa fucsia y llevaba un bolso negro.

Los familiares de la mujer indicaron que ella «es muy familiera, está pendiente de sus hermanos y sobrinos y no es de apagar el celular».

Aurora, tía de Nancy, sostuvo a IP Noticias que “Pienso que se la llevaron. No puede ser que se la haya tragado la tierra. Sé que iba a tomar el tren y no sé nada más. La llamé toda la noche. El celular sonaba y nadie contestaba. Todavía no tuvimos acceso a las cámaras de Constitución. No sé qué están esperando, que la encontremos muerta”, dijo Aurora, la tía de la joven, en declaraciones al canal IP.

*En caso de contar con información sobre Nancy Beatriz Videla, piden contactarse de inmediato con el 911 o al 4309-9600, interno 234153, o por WhatsApp al 11-5821-4001.