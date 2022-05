Escándalo por las palabras del arquero inglés

Peter Shilton, el arquero inglés que enfrentó a Maradona en 1986, habló sobre la camiseta del 10 que fue subastada recientemente. A sus 72 años, no se calla nada.

Según publicó el reconocido periódico Británico The Sun, el ex arquero de la selección inglesa de fútbol realizó varias declaraciones escandalosas sobre Maradona y la camiseta en relación a la subasta que se diera este año.

La camiseta en cuestión fue vendida por más de 9 millones de dólares y hasta el momento de la subasta estaba en poder de un jugador inglés, por lo que el arquero de 72 años se mostró jocoso y comentó al respecto: “Nos hemos reído los últimos. Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo. Es el mejor negocio que haya hecho un futbolista” en referencia a Hodgey por la venta de la camiseta.

La camiseta de fútbol argentina

Desde aquel partido de 1986 que el arquero Peter Shilton es un ferviente crítico del astro deportivo argentino por considerarlo deshonesto al realizar un gol con la mano, según sus dichos, pero también recordemos que como arquero se llevó la peor parte de aquel encuentro siendo además el capitán del equipo.

Ese partido fue tan importante para la historia del fútbol que hasta cuenta con una página propia dentro de wikipedia, la cual podes ver acá.

Hoy Maradona ya no está, pero Shilton no se lo olvida, y en una conversación con el portal inglés declaró que él hubiese destruido la camiseta si la tuviera, y agregó: “No hubiera cambiado con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”. Esas fueron las palabras que enfurecieron a los usuarios en las redes, aunque otras también desafortunadas como: «Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho»

Pero no es la primera vez que Peter Shilton emite este tipo de comentarios, basta con recordar lo que publicó a poco de conocerse la muerte del 10: «Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad».

Una lástima.