“Cerrame el local que da de comer a mi familia pero también cerrame AFIP, ARBA, etc.”

El pedido viral de un comerciante que no puede trabajar pero que sigue pagando impuestos.

Pablo Speroni es un comerciante que, como tantos otros, se ha visto perjudicado por la pandemia y por las restricciones impuestas por el Gobierno nacional. Es por eso que decidió crear un cartel que ayer se hizo viral en las redes sociales.

Speroni es propietario de un gimnasio y vocero de la Unión de Gimnasios de la Argentina. Pidió que, ademas de cerrar su local, el Gobierno cierre “Afip, Arba” y todo lo que le cobra impuestos.

“CERRA TODO, PERO TODOOOOO..” Cerrame el local que da de comer a mi familia y a la de mis empleados. Pero también cerrame AFIP, ARBA, etc. Cerrame lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás: no te pago más la luz, el teléfono, el alquiler, ni autónomos, ni cargas sociales, ni IVA, ni ganancias, ni bienes personales, ni patente, ni impuesto municipal, ni seguro, ni ningún otro impuesto que se te cante cobrarme. ¡No te pago nadaaa, y ahí estamos a mano! Así nos recagamos de hambre por igual: yo no laburo y vos no cobras. CERRAME TODO, DALE… Como hace un año y vas a ver cómo nos vamos los que producimos, los que damos laburo los que pagamos cada puto impuesto que se te canta ponernos. Y que ningún funcionario público, del Presidente hasta el último del escalafón, mientras dura el cierre que tanto anhelan ¡NO COBREN UN CENTAVO! ¡DALE, AHORA SÍ, CERRÁ!