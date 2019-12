Colapsaron los Bancos por el cobro del Bono de fin de año

Largas colas y falta de información.

Extensas filas de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se observaron desde temprano en los alrededores de varias de las principales entidades bancarias de Berazatgui, Florencio Varela el conurbano en general. El sistema en algunas dependencias colpasó por la gran cantidad de gente que se acercó a cobrar los bonso de 5 mil y 2 mil pesos.

Largas hileras de vecinos, principalmente adultos mayores que cobran la mínima, de más de 100 y en algunos casos 150 metros se formaron desde bien temprano junto al banco Nación de Berazategui. Ello sumado a la ya de por sí gran cantidad de gente que concurre en estas fechas a cobrar o a retirar efectivo de los cajeros.

Quejas

Algunos de los jubilados presentes se quejaron por la falta de seguridad y de organización. Muchos debieron hacer la fila en la calle: “Fue una desorganiación todo porque nadie previó que podía haber tanta gente”, contó uno de los jubilados.

En tanto un empleado del Banco Nación que no quiso dar su nombre sostuvo que “se informó que hoy era el día de cobro y muchos creyeron que si no venían hoy no cobraban. La realidad es que a partir de hoy se podía cobrar. Podrían haber venido la próxima semana y también cobraban el bono”.

El bono

El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, otorga “un subsidio extraordinario por un monto máximo de $ 5.000 que se abonará en el mes de diciembre de 2019, y por un monto máximo de $ 5.000 que se abonará en el mes de enero de 2020”.

Los beneficiarios son quienes reciben “las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”, los que reciben “la Pensión Universal para el Adulto Mayor”, de “pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más, y demás pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses”.

Por otra parte, se otorga “un subsidio extraordinario, por única vez, por un monto de $ 2.000 que se abonará en el mes de diciembre del corriente año calendario, a los y las titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, por cada hijo o hija y hasta el quinto o quinta inclusive, y/o de la Asignación por Embarazo para Protección Social previstas en la Ley N° 24.714, sus modificatorias y complementarias”.

“Interminables filas en los bancos de Varela para cobrar el bono extraordinario de $5000 pesos para jubilados que perciben la mínima, además del pago de $2000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, publicó Varela Informa.