Comenzaron a vacunar contra el Covid a menores de edad en Berazategui

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berazategui iniciaron la vacunación contra el COVID-19 a jóvenes del distrito de entre 12 y 17 años. El intendente Juan José Mussi, junto al secretario de Salud, Dr. Pablo Costa, estuvo presente en el vacunatorio del Centro de Actividades Roberto De Vicenzo. En esta primera jornada se aplicaron unas 600 dosis con turno previo.

De la recorrida también participaron la titular de la Secretaría Privada del Municipio, María Del Carmen Flores; y la titular de Pami Hudson, Macarena Quinteros.

“Esta primera jornada de vacunación para los berazateguenses de 12 a 17 años con factores de riesgo, se vivió en un clima absolutamente esperanzador, tanto por parte de quienes concurrieron a los vacunatorios como por el personal de salud. Y, para nosotros, esta alegría de la gente es nuestro mayor incentivo para seguir trabajando con las mismas energías con las que lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia, junto al intendente Juan José Mussi”, expresó Costa, quien destacó que “en un solo día se aplicaron 600 dosis, a razón de 60 turnos por hora”.

En este sentido, la coordinadora de la Posta de vacunación que funciona en el Centro De Vicenzo, Ana Vallejos, resaltó la visita del Jefe comunal y aseguró: “Hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque no podemos creer que en estos primeros días de agosto ya estemos vacunando a los menores de 12 a 17 años con comorbilidad. Algo impensado hasta no hace mucho y sumamente importante, porque significa que en nuestro país la pandemia empieza a ser derrotada. Y en Berazategui nos sentimos muy orgullosos de esta epopeya que estamos llevando adelante”.

Por su parte, Alejandra Sultán, una vecina de Hudson que acompañó a vacunarse a su hijo Franco, de 14 años, comentó: “Lo anoté apenas se abrió la inscripción sin dudarlo ni un minuto, porque me parece súper importante que todos nos vacunemos, ya que estas nuevas cepas del virus no discriminan a nadie y esta vacuna significa una seguridad para él. Además, como papás, me parece que tenemos la responsabilidad de asistir a nuestros chicos y venir a vacunarlos”.

Para que los menores de 12 a 17 años puedan recibir sus dosis, deben inscribirse previamente en www.vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación VacunatePBA. Si bien el registro está abierto a todos los adolescentes de estas edades, en esta primera instancia los turnos se otorgarán con prioridad a los jóvenes con factores de riesgo que puedan agravar su situación frente a un eventual contagio de COVID-19, como enfermedades cardíacas, neurológicas, renales, respiratorias, obesidad, discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad.

A la hora de realizar el registro en el Plan de Vacunación, quienes no tengan acceso a la tecnología necesaria para hacerlo, pueden acercarse de 8.00 a 13.00 al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) más cercano a su domicilio, tanto para recibir asesoramiento como para ser inscriptos. Además, la línea telefónica gratuita 5256-2650 funciona de lunes a viernes de 8.00 a 16.00, exclusivamente para responder consultas vinculadas a cualquier dificultad al momento de registrarse o, directamente, para inscribirse.