Cómo fue la experiencia de uno de los primeros berazateguenses en recibir la Sputnik V

Algunos berazateguenses comenzaron a recibir las primeras dosis de la vacuna contra la Covid19, en el marco de la campaña de vacunación en toda la Provincia de Buenos Aires.

Ivan Villar es uno de ellos: tiene 42 años y es empleado de PAMI Berazategui; El pasado 18 de enero se presentó en el hospital Evita Pueblo para aplicarse la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Diez días después, cuenta sus sensaciones y explica cómo fue el proceso de inscripción y la posterior aplicación de la dosis.

Al no estar dentro del grupo de riesgo o ser personal de Salud, Villar se sorprendió de que lo llamaran “porque había gente que se anotó antes que yo, incluso algunos compañeros míos de PAMI”. El joven, que pertenece a la agrupación Mussistas Del Centro, dio detalles de cómo le comunicaron que había sido seleccionado “Me mandaron un mail confirmando el turno y me pidieron que me presentara directamente. Una vez en el (Hospital) Evita Pueblo me atendieron en diez minutos, me hicieron leer un cuestionario para ver si tenía alergias o alguna contraindicación y me aplicaron la vacuna”, detalló.

En cuanto a posibles problemas o efectos secundarios, si bien ya ha sido explicado que los posibles síntomas no aparecen hasta por lo menos treinta días después de aplicada la primera dosis, Villar contó que “No tuve problemas ni ninguna reacción, esperé unos días a ver si me pasaba algo pero la verdad es que no tuve ni cansancio ni fiebre ni nada”. En ese sentido, explicó que “me llamaron al día siguiente y al tercer día para saber si había tenido síntomas o no y me dijeron que si los llegaba a tener, que llame al 148, pero por suerte no tuve ninguno”.

El empleado de PAMI, que se desempeña en el área de atención al afiliado, aseguró que todo el proceso “Da mucha tranquilidad” e indicó que más allá de que se siente seguro por la vacuna, “me sigo cuidando por un tema de que por más que yo no pueda contagiar, sigo siendo posible transmisor, es decir que si tengo contacto con algún positivo de covid19 y luego con otra persona que no lo tiene, es muy probable que a esa última persona le transmita el virus”.

Ahora, Villar deberá esperar hasta el 8 de febrero, día en que se aplicará la segunda dosis: “Me pidieron que descargue la aplicación vacunate PBA, donde ingresando el número de referencia te dice cuando va a ser esa segunda aplicación, así que tengo programado, en principio para ese día”, explicó.

Dónde anotarse para la vacuna

En Berazategui, los vecinos que deseen anotarse presencialmente pueden hacerlo en la oficina de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ubicada en calle 148 Nº 1102 esquina 11.

Asimismo, en el horario de 8 a 14 hs. contarán además con la sede de IOMA, que se encuentra en calle 147 Nº 1343.

Por su parte, PAMI brindará asistencia desde la agencia Berazategui, en calle 146 Nº 1253/63 y la delegación de Hudson, en calle 52 Nº 3125.