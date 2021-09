Condenaron a Daniel Zisuela a 13 años de prisión

El ex concejal de Florencio Varela, Daniel Zisuela, fue condenado este jueves a la pena de 13 años de prisión al ser hallado culpable de los delitos de “Facilitación y promoción de la prostitución y corrupción de menores” por el Tribunal N° 2 de Quilmes.

Horas antes del fallo, el exconcejal de Florencio Varela había dicho que “soy inocente de todo lo que se me acusa”. En ese sentido, relató haber tenido “muchos problemas durante los últimos años con el alcoholismo” y que por ello se trató “en la Fundación Manes”.

Consignó que “esos errores que he cometido me han llevado a perder todo. Mí consejería (en el HCD de Florencio Varela), la secretaría general en el gremio y el club (Argentino de Quilmes)”. Aseguró que “gracias a Dios mantengo a mí familia” y que “estoy arrepentido de los errores que he cometido”.

Al referirse a las audiencias de debate que se desarrollaron les agradeció a los jueces “por la manera en la que trataron el tema”. “Más allá de la decisión que tomen, me voy tranquilo porque creo que de parte nuestra hemos expuesto lo que realmente lo pasó” manifestó.

El fallo estuvo a cargo de los magistrados doctores Félix Roumieu, Pablo Pereyra y Fabio Stremel. Los jueces se tomaron una semana para deliberar el veredicto en la causa caratulada “facilitación y promoción de la prostitución de menores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución de personas mayores de edad agravada y corrupción de menores de 18 años agravada”.