Las autoridades sanitarias de la Provincia de Buenos Aires confirmaron un caso de hantavirus en Berazategui. En lo que va del año ya han sido notificados 195 casos sospechosos de hantavirus en todo el territorio bonaerense, de los cuales 13 fueron confirmados (7%), 157 se descartaron y 24 aún continúan en estudio (12%).

En el caso de Berazategui, no se ha informado el barrio de residencia. En tanto desde la municipalidad no se ha informado acerca de este caso. El resto de los casos confirmados en Provincia se dieron en Olavarría; Las Flores; Azul; Chivilcoy; El Peligro; Lisandro Olmos; La Matanza; Pinamar; Alvarado y Marcos Paz.

En todos los casos, se informó, se requirió internación; diez de ellos evolucionaron favorablemente y sólo uno continúa internado. Además, se registró el fallecimiento de una persona de 32 años, con residencia en el conurbano bonaerense (no se especificó lugar de residencia), con diagnóstico confirmado para hantavirus.

Además, se registró el fallecimiento de una persona de 57 años, con residencia en el municipio de Gral. Alvarado, con diagnóstico confirmado para hantavirus. El hombre presentaba antecedente epidemiológico y se desempeñaba como trabajador rural.

Cabe destacar que todos los casos confirmados corresponden a zonas consideradas endémicas dentro de la provincia.

Ante cada caso confirmado, las autoridades sanitarias ordenaron una verificación previa del domicilio y peri-domicilio en cuestión. Allí se realizó la posterior desinfección y ventilación del lugar. Además, se realizó la colocación de cebo raticida dentro del domicilio y en sus alrededores. Por último, se llevó a cabo una charla informativa, citando las medidas preventivas y modos de identificación de riesgos, con posterior entrega de folletería.

Prevención

• Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones.

• Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.

• Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías.

• Realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas) con una parte de lavandina y nueve de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo.

• Colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 metros alrededor del domicilio.

• Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados (viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un respirador o barbijo N95 antes de ingresar.

• Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo contaminado, roedor o excreto de estos. De tener que realizarlo, cubrirse con un respirador o barbijo N95.

• Al acampar hacerlo lejos de maleza y basurales. No dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable. • Si se encuentra un roedor vivo: Usar trampas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). Consultar y asesorarse en el municipio con técnicos en control integral de plagas.

• Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo.

• El control de roedores no es practicable en el medio silvestre por el impacto ecológico, sin embargo, debe aplicarse en áreas urbanas. Consultar en el municipio por el control integral

de plagas.