La historia detrás del conmovedor tatuaje

El increíble relato detrás del tatuaje viral. En la imagen del brazo se puede leer «el hombre que más te amo». Por su caligrafía, pareciera tratarse del error de tatuador principiante, pero no lo es.

Aunque no llega a ser de los extraordinario tatuajes que suele realizar el conocido tatuador de Solano, Yeyo, se podría decir que el tatuaje está muy bien hecho. Otro detalle de la foto es que la palabra «amó» no tiene el tilde, pero eso tampoco es un error, sino que se debe a que la dueña del tatuaje lo quiso tal y como se lo escribió su padre.

La foto de este tatuaje fue compartida infinidad de veces, aunque con distintas versiones sobre su motivo. Por eso, desde Periódico El Progreso hemos rastreado en las redes hasta dar con su publicación original. La misma fue realizada hace unas 4 semanas por un tatuador de México de nombre Eros RS, quien la compartió en sus redes con el siguiente texto: «NO, no es un tatuaje mal hecho. Su papá le escribió con su puño y letra estas palabras justo antes de morir… Por su enfermedad avanzada se le dificultaba mucho escribir, pero le quiso dejar ese hermoso mensaje».

Así la historia fue sufriendo algunas alteraciones que le fueron haciendo los usuarios a medida que se iba viralizando a lo largo del mundo hispanoparlante.

Pero para conocer la historia original hablamos con Eros, el tatuador quien nos contactó con Vicky, y esta es…

La historia del tatuaje

Mario Soto, era un norteamericano que llegó a México donde conoció a la madre de Vicky, con la que tuvo 2 hijos varones además de la dueña del tatuaje. Aprendió español de forma autodidacta leyendo y sin mayor instrucción, pero eso no le impidió formar una familia. Fue esposo, padre y un abuelo dedicado. Vicky habla de él con mucho cariño: «Aparte de amar a mi papá con toda el alma lo admiraba muchísimo por la clase de hombre que fue con mi mamá, ellos duraron casados hasta el último día de mi papá (36 años) y en todo ese tiempo ni mis hermanos y yo vimos alguna falta de respeto entre mis padres, mi papá jamás engaño a mi mamá, jamás le levanto la mano o la voz, la trataba como una reina».

«Mi papá falleció el 20 de agosto de este año, el tatuaje me lo hice el 4 de diciembre que fue el día de su cumpleaños, el primer cumpleaños que no lo tuve conmigo»

Mario era uno de esos abuelos modernos que lucen con orgullos sus tatuajes, una pasión que también compartía con su hija. Pero Mario enfermó hace dos años y transitó una larga lucha contra el cancer. «Su enfermedad avanzó y lo invadió, llegó un punto en el que le dolían muchísimo sus huesos y ya le costaba mucho trabajo moverlos» nos cuenta Vicky y agrega: «Yo quería llevarlo por siempre conmigo y no solo en el corazón quería algo significativo quería presumir el papá tan chingon que tuve y un día llegue y le dije papá me puedes escribir algo que signifique mucho para los dos? Es para tatuármelo así como puedas y lo que quieras y me dijo que si.»

Unos días después Mario le entregó a su hija una hoja decía “el hombre que más te amo». Cualquiera puede imaginar la emoción de su hija al recibirlo. Pero Vicky lo cuenta así: «En ese momento se me partió el corazón y mire su letra temblorosa solo le dije así esta perfecto apá y guarde mi hoja, llorando me puse a pensar todo el dolor y esfuerzo que hizo para poder escribirme eso… El tatuaje para mi significa, admiración, respeto, amor y mucho orgullo por el hombre más importante en mi vida».

Finalmente Mario falleció el pasado 20 de agosto víctima de una larga enfermedad y Vicky se quedó con su hoja escrita que guarda celosa como su mayor tesoro. Pero el 4 de diciembre sería el primer cumpleaños de Mario en que su hija no pudiera abrazarlo, y Vicky decidió recordarlo inmortalizando el mensaje en un tatuaje. Así llegó al local de Eros que hizo lo suyo, le sacó una foto, la subió a las redes y los usuarios de internet hicieron el resto.

Sobre la viralización de las fotos, ella nos dijo: «No pensé que mi tatuaje fuera a tener tanto impacto pero me da mucho gusto ver hasta donde a llegado la letra y el mensaje que mi papá me dejó».