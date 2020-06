Continúa el paro por falta de pago en El Nuevo Halcón

Trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón realizan por estas horas un paro de actividades ante el atraso en el pago de sus salarios. Denuncian que la empresa no sabe cuando va a poder pagar, por lo que la medida podrías extenderse varios días.

Cristobal Espinoza, delegado de los trabajadores, explicó que «Cobrábamos el cuarto día hábil del mes y aún no nos pagaron. Estamos con retención de tareas hasta que se sepa cuando nos van a pagar. La empresa no sabe cuando va a poder pagarnos. El mes pasado nos pagaron el día 5. La empresa dice que el Gobierno no paga el subsidio entonces no puede pagarnos».

En ese sentido, Espinoza se refirió a la posibilidad de que la empresa pague en cuotas, algo que fue rechazado por los empleados: «No es una posibilidad. Nosotros somos trabajadores que cumplimos y estamos arriesgando nuestra salud. Queremos el pago como corresponde», expresó.

Desde la empresa informaron que el atraso se debe a que desde el Gobierno aún no abonaron el dinero del anunciado Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a auxiliar a las empresas privadas en el pago de salarios.

De momento los trabajadores realizan un piquete en 12 de octubre y Mosconi, frente a la terminal de la empresa El Nuevo Halcón. «¿Somos esenciales? No nos pagan y la empresa aduce que el estado no paga los subsidio», se preguntó Daniel, otro trabajador.