Continúa la posta de vacunación en la estación de trenes de Florencio Varela

La secretaría de Salud municipal hizo saber que durante la presente semana continuará funcionando el vacunatorio contra la Covid-19 en la estación de trenes Florencio Varela. Al menos hasta el viernes, realizará inmunizaciones de la modalidad libre, entre las 14:00 y las 19:00 horas.

El puesto itinerante, que comenzó a realizar las tareas el pasado 16 de julio, realiza inoculaciones de primeras dosis con la vacuna Sinopharm a los grupos autorizados a recibir de manera libre.

La coordinadora del lugar, Florencia Salazar,había adelantado ayer lunes, que se pretendía extender por más días las jornadas sanitarias en el lugar, estimación que se hizo realidad hoy, luego del anuncio realizado por el gobierno provincial brindado esta mañana, de la continuidad de las postas itinerantes.

La coordinadora de la posta vacunatoria de Villa San Luis, actual coordinadora de la posta itinerante de la estación Florencio Varela, compartió que durante la semana pasada se vacunaron en el lugar alrededor de 2.900 personas que se acercaron hasta allí.

Entre los y las varelenses que pasaron ayer por el puesto de vacunación estuvo Alicia, de 46 años, que padece de diabetes e hipertensión arterial y que tenía turno en otro lugar, pero consideró que le quedaba muy lejos. Entonces, decidió acercarse a la zona por cuestiones de comodidad para ella. “Tenía dudas y miedo. No me quería vacunar, me convencieron mis hijos, sobre todo mis hijas más pequeñas de 3 y 9 años, que me necesitan entera”, declaró la vecina.

Por otra parte, los vecinos y vecinas que se acercaron al lugar declararon que la espera en el sitio “se hizo corta” y que “la atención fue amena”. Coincidieron en lo importante que es vacunarse y que desde el Municipio se impulsen estas jornadas para tener más llegada ala ciudanía.

“Es una manera de darle soluciones a la gente que a veces tiene complicaciones, está bien que ayuden a todos”, compartió Gustavo de 33 años del barrio Villa Vatteone que hacía pocos minutos había recibido la vacuna junto a su esposa.

La articulación eficiente entre el gobierno nacional, provincial más el municipal, facilitó la instalación de postas sanitarias itinerantes en sitios clave por su accesibilidad o volumen de circulación para inmunizar a la ciudadanía contra el Coronavirus y complementar la tarea de los vacunatorios.

Hoy pueden acercarse a la estación de trenes de Florencio Varela personas mayores de 30 años, trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad, mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas.

Desde mañana, se incluyen para vacunarse sin turno en la estación de trenes y demás vacunatorios contra la Covid-19, los mayores de 25 años; y, desde el viernes, todos los mayores de 18 años.