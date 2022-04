Habló la joven que cayó bajo el tren: «La vida me dio otra oportunidad”

La joven de 24 años que se encontraba en el andén esperando el tren Belgrano Sur y cayó entre medio de uno de los vagones del tren que justo llegaba a la estación relató lo ocurrido y dijo que se encuentra bien. “La vida me dio otra oportunidad”, aseguró.

De acuerdo con el relato que Candela hizo al canal de noticias TN, «Me bajó la presión y me desmayé cuando venía el tren”.

El dramático hecho tuvo lugar días atrás en la estación Independencia de la línea de Tren Belgrano Sur. Candela contó que en un momento comenzó a sentirse mal y le avisó a una persona que tenía adelante. “Llegué a decirle: ‘disculpe, me siento mal’ y eso es todo lo que recuerdo”, relató.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad de la estación. En ellas se puede ver cómo Candela camina tambaleándose justo cuando ingresa una de las formaciones y se desploma en un hueco entre el vehículo y el anden.

“Me desperté cuando estaba tirada en el piso del anden y recuerdo cuando me sacaron, tenía a la gente alrededor”, expresó la joven. Además, agregó que no recuerda más nada hasta recién cuando ingresa al hospital.

La salud de la joven

Por la brutal caída, Candela pasó 12 días internada en el hospital Alberto Balestrini. Sufrió la fractura de una costilla que le rompió el hígado, una contusión muy fuerte en la cabeza que le generó una falta de audición en el oído izquierdo y también una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja.

La joven relató que recién pudo ver las imágenes hace dos días. Confesó que no es la primera vez que le sucede algo similar, ya que sufre de desmayos desde los 15 años.

“No es algo que me pase seguido pero no es la primera vez que me pasa. Ahora tengo que seguir un tratamiento y hacerme estudios para ver si pasa por alguna razón particular”, manifestó.

Candela agradeció a las personas que se acercaron a auxiliarla y la sacaron rápidamente de las vías del tren. “La atención de las personas fue increíble”, sostuvo.

El momento de la caída: