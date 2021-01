Copa Sudamericana | Lanús goleó a Vélez y se metió en la final

Lanús pasó a la final de la Copa Sudamericana al golear anoche a Vélez Sarsfield por 3 a 0, en su estadio, por el partido revancha de una de las llaves de las semifinales, habiendo ganado también el de ida por 1-0.

El vencedor, para conocer su rival en la final deberá esperar la definición de la otra llave con el partido de vuelta que jugarán Defensa y Justicia y Coquimbo Unido, de Chile, el próximo sábado a las 20,30 en Florencio Varela, con la ida que finalizó igualada sin goles.

El encuentro único que definirá quien se quedará con la Copa Sudamericana 2020 se jugará el sábado 23 de enero, a las 17, en el estado Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

Lanús plasmó su amplia victoria con los goles de Tomás Belmonte, en el primer tiempo y los de Nicolás Orsini y Alexandro Bernabei, en el segundo. Vélez, en tanto quedó con un jugador menos al ser expulsado Cristian Tarragona, cerca del final de la primera etapa.

Síntesis

Lanús: Lautaro Morales; Brian Aguirre, Matías Pérez, Alexis Pérez y Alexandro Bernabei; Pedro De La Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quignón y Lautaro Acosta; Nicolás Orsini y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Ricardo Centurión, Federico Mancuello, Pablo Galdames y Thiago Almada; Cristian Tarragona y Lucas Janson. DT: Maurcio Pellegrino.

Gol en el primer tiempo: 48m, Belmonte (L).

Goles en el segundo tiempo: 15m, Orsini (L) y 43m, Bernabei (L).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Juan Martin Lucero por Mancuello (VS); 22m, Luca Orellano por Ortega (VS) y Hernán De La Fuente por Guidara (VS); 25m, José Luis Gómez por De La Vega (L); 30m, Ricardo Alvarez por Centurión (VS) y Florián Monzón por Janson (VS): 45m, Facundo Pérez por Quignón (L) y Nicolás Thaller por Aguirre (L).

Incidencia: A los 44m del primer tiempo fue expulsado Tarragona (VS) por juego brusco.

Amonestados: Acosta, Quignón y Aguirre (L). Mancuello, De La Fuente y Lucero (VS).

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Estadio: Néstor Díaz Pérez-Ciudad de Lanús.