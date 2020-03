Ya son 17 los casos de coronavirus y colapsó la guardia del hospital Argerich

Las autoridades de ese hospital informaron que “no se encuentra en condiciones para recibir pacientes nuevos”.

El ministerio de Salud de la Nación confirmó este lunes cinco nuevos casos de coronavirus COVID-19 en la Argentina. Se trata de casos importados, es decir personas que contrajeron el virus en el exterior y presentaron los síntomas apenas regresaron al país.

De esta manera ya son 17 los casos positivos en la Argentina, con una muerte registrada el sábado pasado. El resto de los pacientes “se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias” informó la cartera que conduce Ginés González García.

En tanto, desde el Hospital Argerich, donde se produjo la primera muerte por coronavirus de la Argentina, informaron que ese nosocomio se encuentra en “colapso operativo”. Al menos 16 personas que estuvieron en contacto con el fallecido fueron aisladas de manera preventiva.

El doctor Roberto Veneroni, jefe de guardia de los días lunes del Argerich, envió una carta al SAME y al PAMI para que no le envíen más pacientes dado el caudal de gente que acudió al hospital. “En día de la fecha [lunes] la Guardia Externa de este Hospital se encuentra en estado de colapso operativo, por lo que no se encuentra en condiciones para recibir pacientes nuevos”. La carta continúa: “Avisado al coordinador del SAME, Dr. Del Sel, y PAMI (FACOEB), Sr Buba, aérea operativa, sobre el colapso operativo de la guardia”.