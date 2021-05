Cuántas chances existen de que el cohete chino caiga en Berazategui

El cohete chino que tiene en vilo al mundo continua aproximándose a la Tierra y aun no hay precisiones acerca del lugar dónde impactará. Sin embargo, en las últimas horas los expertos que monitorean su trayecto redujeron las áreas donde podría precipitarse.

De acuerdo con expertos militares estadounidenses, el cohete Long March 5B podía caer en la superficie en algún momento entre el sábado y domingo.

Por su parte, desde Beijing le han restado importancia al asunto asegurando que no existe peligro. “La probabilidad de causar daños es extremadamente baja”, dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. “La mayoría de los componentes se destruirán” al entrar en la atmósfera, agregó uno de los principales voceros de la propaganda de la autocracia china.

El cohete (un Long March 5B) fue utilizado la pasada semana por China para lanzar al espacio uno de los módulos de su futura estación espacial.

El sitio Space-Track.org (encargado de aportar datos estadísticos acerca de cuestiones referidas a la actividad espacial) llegó a la conclusión matemática de que la posibilidad de que el cohete caiga cerca de una zona poblada como Buenos Aires, por ejemplo, es “realmente pequeña”.

“Hemos calculado que hay una probabilidad de 1 entre 196,9 millones (o 0,000000005 %) de que caiga a menos de un kilómetro de cualquier lugar de la Tierra. Por favor, mantenga la calma y siga adelante”, publicó la organización en su cuenta de Twitter.

“Tienes más posibilidades de ser comido por un tiburón que de ser alcanzado por este cohete. Preocúpate por eso”, agregó.

Latest TIP (as of 2021-05-07 0456Z) for CZ-5B (Long March 5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-08 23:13(UTC) +/- 540 minutes at latitude 38.1 longitude 62.5

NOTE: This is a huge, 18 hour window, and the time/location of re-entry will continue to vary wildly

— Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 7, 2021