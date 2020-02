Discriminaron a periodista que cubría los cortes de luz porque llegó en bicicleta

Discriminaron a un colega en Ezeiza.

Un periodista de Ezeiza fue discriminado por un vecino durante las protestas por los cortes de luz que se dieron en las últimas horas en esa localidad.

Damián Céliz, cuya historia de vida llegó a los medios nacionales hace unos meses, montó por cuenta propia el canal 4 de Ezeiza. Colabora con su comunidad mostrando la realidad de lo que ocurre en los barrios, y lo hace a pulmón: subido a su bicicleta recorre la ciudad buscando notas, entrevistando o grabando imágenes para luego visibilizar los problemas de la gente.

Este viernes llegó a cubrir un piquete en el cruce de calles San Lorenzo y Pravaz, donde los vecinos protestaban por los cortes de energía. Sin embargo, uno de ellos, molesto porque al lugar no fue “un canal grande”, comenzó a burlarse de Damián porque el joven se moviliza en bicicleta.

“Fui a cubrir un corte porque los vecinos no tenia luz. Cuando llegué al lugar, uno empezó a discriminarme por la bicicleta ´este no es un canal´, me decía, y yo le respondí que yo solo publico lo que están pasando, para tratar de que tengan luz”.

El canal de Damián, que él mismo montó en su hogar, no recibe ingresos en efectivo. Pese a todo su esfuerzo, el vecino que lo discriminó le decía que “a Canal 4 Ezeiza no lo conoce nadie. En Ezeiza queremos canales de verdad, que transmitan en vivo por la tele”.

Historia de vida

En una entrevista con La Nación, Damián contó que “los vecinos son los que me llaman y me pasan información. Uno me paró y me dijo: ‘Damián, sos el único que está con el pueblo’. Si me llaman, yo estoy. Les pongo la cámara para que cuenten su historia”.

A los diez años le detectaron un retraso madurativo de tercer grado. Ingresó a la Escuela Especial 501, de La Unión, en Ezeiza. “Yo quería aprender a leer, pero no podía”, recordó. Hasta que aprendió a leer y descubrió el periodismo. Vive de una pensión por discapacidad de sólo 7 mil pesos, por lo que tiene que salir a cartonear para sobrevivir.

Damián vive en el barrio Santa Angela, de La Unión, junto a su pareja y su hijo de tres años. La vivienda tiene dos ambientes: una cocina y una habitación donde también funciona su lugar de trabajo. Allí produce y edita los materiales que luego comparte en Canal 4: “Mi sueño es morir del periodismo”, asegura.