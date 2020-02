Defensa y Justicia bajó el precio de las entradas para el debut en la Copa Libertadores

El 3 de marzo enfrenta al Santos de Brasil.

Defensa y Justicia anunció el valor de las entradas para el debut en la Copa Libertadores de América ante el Santos. El partido se disputará el próximo 3 de marzo y será un hecho histórico para la institución de Florencio Varela.

Conscientes de ello, los directivos de El Halcón tomaron una decisión pocas veces vistas en el fútbol argentino, donde la mayoría espera este tipo de partidos para aumentar el precio de los tickets y obtener un mayor rédito económico: Decidieron que las entradas populares costarán 100 pesos y las plateas 300.

El 3 de marzo Todos al Tito!!

¡Todos con Defensa!#SomosDefensa pic.twitter.com/rHlXsgrufY — Defensa y Justicia (@ClubDefensayJus) February 27, 2020

“Hace dos años que no puedo ir a la cancha por qué no me alcanza, no me ilusionen somos 5 de familia y están re felices”, expresó un simpatizante que no podía creer la noticia.

El club espera que la gente llene el Tito Tomaghello y vivir así una fiesta a la altura de las circunstancias. Sin embargo, antes será el turno de visitar en el Monumental a River Plate, por la Superliga local. El encuentro ante el líder del torneo será el sábado a las 19:40 horas.