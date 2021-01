Defensa y Justicia va por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Defensa y Justicia será local esta noche frente a Coquimbo Unido de Chile, en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, luego de empatar sin goles en la ida. El conjunto de Crespo buscará llegar a la final del sábado 23 de enero en Córdoba contra Lanús.

El partido arrancará a las 20.30 en el estadio Norberto Tomaghello. Tendrá arbitraje del colombiano Andrés Rojas y transmisión de DirecTV Sports y de ESPN.

El entrenador Hernán Crespo dispuso que sean los mismos nombres de la ida los que salgan en la búsqueda de la primera final internacional en la historia del Halcón de Varela. En consecuencia, Defensa y Justicia presentará un esquema de 3-1-4-2.

Por su parte, Coquimbo Unido, último en la Primera División chilena, presenta una duda en el mediocampo: Fernando Manríquez, quien salió con una molestia muscular en la ida, o Jorge Paul Gatica.

Además, el atacante nacional Lautaro Palacios pareciera no llegar al cien por cien desde lo físico y lo sustituirá el venezolano Rafael Arace. Los futbolistas argentinos titulares serán el arquero Matías Cano (ex UAI Urquiza) y el defensor Federico Pereyra (ex Tristán Suárez).

Del otro lado espera Lanús, que eliminó a Vélez en la semifinal (4-0 en el global), en la final que se jugará el sábado 23 de este mes en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Luis Unsain; Franco Paredes, Adonis Frías, Héctor Martínez; Valentín Larralde; Ciro Rius, Enzo Fernández, Eugenio Isnaldo, Emanuel Brítez; Walter Bou y Braian Romero. DT: Hernán Crespo.

Coquimbo Unido: Matías Cano; Víctor González Chang, Federico Pereyra, Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez o Jorge Paul Gatica, Diego Aravena, John Salas; Rubén Farfán, Rafael Arace y Joe Abrigo. DT: Juan José Ribera Fonseca.

Estadio: Norberto Tomaghello, Florencio Varela.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia).

Hora: 20.30.

TV: DirecTV Sports y DirecTV Sports+; ESPN.