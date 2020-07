Demoran más de una semana en entregar resultados de hisopados

El sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires empieza a sentir la curva de ascenso de los contagios por Covid-19 y en los últimos días se han registrado demoras de hasta una semana en la entrega de resultados de los hisopados. La situación ha sido confirmada por las propias autoridades sanitarias.

Uno de esos casos es el de Florencia Gómez, de 22 años, vecina de Berazategui, quien puso en evidencia la falta de celeridad no sólo en la entrega de resultados, sino también en la atención inicial. Según explicó a Periódico El Progreso, el viernes 3 de julio ingresó por guardia al hospital Evita Pueblo presentando síntomas de posible Covid-19: dolor de cuello y de cabeza y temperatura de 38,8°.

Sin embargo, en Admisión le dijeron que la atención «estaba colapsada» y que debería esperar. Ante esa situación, Florencia decidió dirigirse al Centro Javier Sábatto, en donde no le fue mucho mejor: En ese CAPS «me dijeron que hacían hisopados sólo hasta las 13 horas» y, como ya había pasado ese horario, no pudo realizarse el test. La joven, entonces, decidió regresar al hospital, donde esperó hasta las 16 horas, pero se volvió a su casa porque tampoco la atendieron.

Finalmente, al día siguiente (sábado 4 de julio) Florencia regresó al Evita Pueblo, pero esta vez a primera hora de la mañana. «Llegué a las 7 de la mañana y a las 9.40 me hicieron el hisopado», contó. «Ahí quedé internada como caso sospechoso», explicó, y continuó: «me alojaron con una chica embarazada y pasé la noche ahí. Me dieron un tafirol y al otro día me fui a mi casa».

Más allá de la demora en la atención, la mayor preocupación de Florencia es que, pasada una semana de que le hicieran el hisopado, aún no recibió el resultado. «Todavía no sé si tengo o no Covid-19. Incluso la chica embarazada con la que compartí habitación, con quien me escribo mensajes, tampoco tiene el resultado», cuenta.

Este medio se comunicó con voceros del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, quienes confirmaron que, efectivamente, «hay demoras con la entrega de resultados, en gran medida por la demanada de los privados, que envían al sistema público sus hisopados». En ese sentido, el mismo vocero agregó que «se está trabajando en poder acelerar los tiempos».