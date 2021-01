Denuncian a Mayra Mendoza por incumplimiento de los deberes de funcionario público

Un ciudadano de Quilmes formalizó una denuncia contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ante los reiterados hechos de inseguridad en ese distrito. También fue denunciado el secretario de seguridad municipal, Gaspar De Stéfano.

En su presentación ante la Fiscalía Genral de Quilmes, Marcelo Murias sostuvo que entre marzo y diciembre de 2020 la jefa comunal y el funcionario incumplieron “sus deberes de funcionarios publicos” dado que “hay en todo el partido de Quilmes un incremento de la delincuencia e inseguridad”.

El denunciante, víctima y testigo de varios delitos, aseguró que “no se observan las herramientas necesarias” como para que la inseguridad no suceda. Además, remarcó la “carencia de iluminación”, los “calles rotas” y el mal uso de los recursos municipales como las causas principales de ese flagelo, al tiempo que señaló lo que considera como una “falta de respuestas” por parte de ambos funcionarios.

En diálogo con Periódico El Progreso, Murias parafraseó a Cristina Kirchner al sostener que “Los funcionarios no funcionan”, algo que dejó asentado tabién en su presentación ante la fiscalía del 29/12. Además, consideró que si Mayra Mendoza y Gaspara Destéfano no puden “desempeñar correctamente sus funciones” deben “apartarse del cargo”.

“La decisión de hacer esta denuncia surge de que, como vecino, siento que las autoridades no hacen nada pra cuidarnos. Las marchas, los reclamos que se han hecho no son escuchados, y me parece que son necesarias acciones concretas, como una denuncia, porque sino queda todo en la nada”, explicó.

Según Murias, antes de radicar la denuncia intentó dialogar con Destéfano, aunque no obtuvo respuesas. Sí pudo hablar con Alejandro De Fazio, Director General de Participación Comunitaria de la Secretaría de Seguridad, de quien, asegura, “no obtuve solución y ya ni me responde”, por lo que tomó la decisión de radicar la denuncia, difundida inicialmente en el Nuevo Mapa del Delito.

Este medio de comunicó con voceros de la intendenta, quienes indicaron que por el momento no se referirán a la denuncia.