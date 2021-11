Denuncian que Mayra Mendoza «regala contratos municipales para comprar opositores»

La Intendenta de Quilmes Mayra Mendoza anunció en sus redes sociales la renuncia de algunos candidatos locales de Vamos con Vos, quienes apoyarían al Frente de Todos. Sin embargo, en las últimas horas se filtraron audios de los candidatos a concejales del espacio opositor donde afirman que renunciarían a las candidaturas a cambio de contratos ofrecidos por la intendente kirchnerista.

En las últimas horas se viralizaron dos audios de integrantes de Libres del Sur en Quilmes, uno de los partidos que integran el Frente Vamos con Vos a nivel local. Estos se refieren a que negociaron con Sebastián Raspa, actual subsecretario de Hábitat del municipio, en donde aseguran que renunciarían a sus candidaturas y se pasarían al frente de todos a cambio de “puestos, tramites de jubilación y otros pedidos”.

El posteo de Mayra Mendoza:

Hoy nos reunimos con candidatos de la lista del @VamosConVos_ de Quilmes quienes me comunicaron su decisión de renunciar a sus candidaturas y acompañar el 14 de noviembre al @FrenteDeTodos ✌🏽 El peronismo unido para no volver al pasado. ¡Macri nunca más! pic.twitter.com/HwpM1vUW2w — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) November 2, 2021

En otro audio, uno de los candidatos “vendidos”, Sergio Pintos, afirma que “yo hable con Raspa y me dijo que todos los compañeros que se pasen a trabajar con el Frente de Todos directamente los iban a poner en planta, les iban a dar un puesto, le iban a aumentar la jerarquía etc., etc.”.

Con total impunidad, el mismo candidato dice que “Hay que hacer negocio, no hay otra, esta es la única realidad. Así de cruda es la verdad. Muchos acá están trabajando, necesitan trabajo, necesitan que los amparen, que los cobijen, así que bueno espero que cumplan. Ya saben lo que tienen que hacer, sino esos puntos los van a perder.” Ya en el segundo audio filtrado se ven problemas en la negociación donde la intendente podría no cumplir su parte del trato: “crucemos los dedos para que estos pelotudos recapaciten y que no aprieten a nadie porque si no.. se van a pasar de hijos de puta”.

Desde el espacio de Randazzo salieron a responder que «El intento de operación de Mayra Mendoza hacia el espacio conducido por Florencio Randazzo a nivel provincial se da mientras Vamos con Vos suma a espacios políticos que quedaron afuera de las PASO y asociaciones civiles descontentas con la gestiones kirchneristas. A pesar del negociado de Mendoza con contratos del municipio la lista de Vamos con Vos en Quilmes sigue en pie».

Quien se refirió al asunto fue Nicolas Terrera, primer candidato a diputado provincial de Vamos con Vos en la tercera sección. El oriundo de Ranelagh afirmó que “el plan platita les viene saliendo bastante mal y ahora pegan manotazos de ahogado. Las convicciones no se venden, nuestro espacio se conformó como alternativa para el futuro del país y la Provincia. Se nota que al kirchnerismo le preocupa que haya una verdadera alternativa en Quilmes y en toda la Provincia frente a la decadencia de sus gestiones”.

