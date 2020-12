Denuncian robos, vandalismo y falta de mantenimiento en el cementerio de Ezpeleta

Familiares de fallecidos que descansan en el cementerio de Ezpeleta se quejaron en las últimas horas por lo que consideran un “total abandono” de las instalaciones de ese espacio de responso. Piden al municipio que tome las medidas necesarias para y exigen más seguridad ante los reiterados robos y vandalizaciones de nichos y bóvedas.

“La verdad es deprorable llevarle una flor a tu familiar y ver en ese estado el cementerio”, dice una de las vecinas de Quilmes que denunció lo que ocurre: “Te dan terror (ver) tumbas rotas, se afanan las placas, con las puertas rotas se ven los cajones… Alguna autoridad que haga algo”, reclamó.

“Que vergüenza e indignación. Funcionarios mandan sus muertos al cementerio privado, les importa un verdadero comino. No merecen la estima de nadie”, se quejó otro familiar que tiene a sus seres queridos descansando en el cementerio.

“Deplorable estado, se han robado todo, no quedó placa de bronce en ningún lado, las puertas de las bóvedas son una vergüenza total. Nunca vi semejante falta de respeto para nuestros muertos”, denunció otra mujer.

Según otra mujer, “Hace 7 años por mi abuela que estoy yendo al cementerio y no estaba tan hecho miarda como lo está ahora. Con ese cuento que quieren parque cada ves está peor!”, se quejó, y explcó que “Hace casi 6 años que falleció mi papá y le pudimos hacer la tumba. Ahora hace 1 año y 3 meses se fue mi mamá y no se le puede hacer nada! Por suerte le pude arreglar todo para que no quede tan fea la tierra sola”, dijo.

La misma mujer denunció que, en el caso de su padre, “las placas que tenía me las perdieron, es una vergüenza porque da escalofríos pasar por las bóvedad todas rotas, el cementerio tendría que tener más seguridad”, pidió.

Respecto de estas situaciones, PeriódicoElProgreso se comunicó con la Municipalidad de Quilmes, desde donde respondieron: “Desde julio se está trabajando (en el cementerio). Se reconstruyó el muro de (avenida) Mitre que se estaba derrumbando y ahora se está trabajando en el interior tras años de abandono”.