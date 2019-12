Denunciaron al actor Pablo Rago por violación

Una mujer denunció al actor Pablo Rago en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por abuso sexual, ocurrido en 2015. Además, la mujer brindó una entrevista radial en donde confirmó su denuncia y tildó al artista de “violento” y “machista”.

“Es muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto”, aseguró la denunciate, Érica Basile en una entrevista radial en la que hizo pública su denuncia. Además, contó que comenzó a contactarse con el actor cuando se encontraba sin trabajo y él le ofreció ayuda: “Juega con las necesidades de la gente”, dijo.

“Previo al hecho, en las charlas que teníamos, el señor siempre pidiéndome fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar”, comenzó la mujer su relato al programa ‘El Show del Espectáculo’ (AM 1300).

Luego continuó: “Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien, además porque estábamos hablando de trabajo, ya sea como limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando. Me dijo ‘contás conmigo’”, agregó.

“Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”.

De momento la causa recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño N° 54, a cargo del magistrado Walter Candela.