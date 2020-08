Depilación definitiva, beneficios y contraindicaciones

La depilación definitiva (muchos prefieren el término permanente) ha pasado a ser un tratamiento para cualquier género, no sólo para el femenino. En los últimos años, las consultas para acceder al mismo se han multiplicado especialmente entre los hombres.

La fotodepilación es un proceso por el cual un láser actúa sobre aquellas zonas del cuerpo en donde crece el vello, sin afectar la estructura cutánea. Así, la luz de alta capacidad energética es absorbida por una materia presente en la piel llamada melanina, produciendo calor y provocando la destrucción de las células matriciales del folículo piloso, que son las encargadas de dar vitalidad y crecimiento al pelo. Así, el cabello no vuelve a crecer.

Crecimiento y reposo

Sin embargo, como el pelo tiene diferentes etapas, de crecimiento y reposo, es en la primera en donde la melanina se encuentra cercana a las células matriciales, por lo que es importante que la sesión sea durante esa etapa. Así, la depilación definitiva se realiza en diferentes sesiones a lo largo de un año, para certificar que se elimine todos los pelos.

Durante el proceso de depilación definitiva, es importante tener en cuenta factores como el fototipo de la piel y las características del pelo (color, densidad, grosor), ya que estos hacen que la cantidad de sesiones varíe relativamente según cada caso.

Gracias al sistema láser, en cada sesión se llega a eliminar el 99.9% de los pelos en crecimiento: La mayoría desaparece instantáneamente, mientras que otros son expulsados por los folículos en los días posteriores, aunque la piel continúa sana y con suavidad. En las sesiones posteriores (entre sesión y sesión deben pasar entre dos y cuatro semanas) se irá eliminando el vello restante.

Tips para la depilación

Lo ideal es rasurarse el día anterior a la sesión, a fin de llegar a la misma con el pelo al ras. En caso de que te moleste la maquinita, podés reemplazarla por crema depilatoria. También podés depilarte con cera. En este caso, lo ideal es hacerlo unos días antes de la sesión.

Contraindicaciones

Por disposición de la OMS (Organización Mundial de la Salud), las mujeres embarazadas no pueden someterse al proceso de depilación definitiva. En tanto durante el periodo de lactancia no hay inconveniente alguno en depilarse. Además, si te hiciste tatuajes, el o la profesional deberá evitar esas zonas, ya que no se dispara sobre los mismos. El sistema no es útil sobre pelo canoso.

Cuidados

Uno de los principales recaudos que deben tomarse es evitar la exposición al sol dentro de los cuatro días anteriores a la sesión de la zona a tratar. En caso de que la piel esté muy bronceada, la decisión deberá correr por cuenta de el o la especialista. Además, se recomienda llegar a la sesión con la piel lavada y sin maquillaje.

Una vez concluida la sesión, se debe evitar la exposición al sol durante al menos las primeras 96 horas, así como tampoco debe exponerse la zona tratada al agua caliente o un sauna, por ejemplo.

Depilación definitiva en hombres

En los últimos años, la tecnología laser ha ayudado a la generalización de los tratamientos de depilación, que cada día son más efectivos y precisos, además de dar seguridad y no provocar dolor.

Los hombres han comenzado a optar también por depilarse, pero ya no los deportistas o artistas que lo sienten como una necesidad, sino también aquellos que buscan modificar su apariencia o por simple estética. Al respecto, es preciso informar que todas las zonas del cuerpo se pueden tratar (excepto las cejas, por la cercanía al globo ocular).

Uno de los sectores que los hombres eligen depilarse es el de la barba. Resulta muy práctico para quienes quieren liberarse de la necesidad de afeitarse a diario y es beneficioso para evitar los pelos encarnados, la foliculítis y todas las molestias que el rasurado acarrea.

Depilación definitiva con Soprano