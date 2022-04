Apuestas en el ascenso: «Contra Berazategui me tenía que dejar hacer dos o tres goles»

El arquero de El Provenir declaró que «un compañero me ofreció 100 dólares por perder el primer tiempo contra Berazategui», algo a lo que, asegura, se opuso. Qué declaró ante la Justicia y cómo continúa el caso.

El escándalo desatado la semana pasada en el club El Porvenir tras el partido ante Berazategui sigue dando tela para cortar. En esta oportunidad, el arquero del club de Gerli, Diego Córdoba, declaró en la causa iniciada que investiga las apuestas en el fútbol argentino.

La investigación de los hechos, a cargo de la UFI 6 de Lanús, busca determinar la denuncia que el propio presidente de El Porvenir hiciera contra ocho de sus futbolistas. Se cree que muchos de ellos cobraron diferentes montos por hacer goles en contra, dejarse hacer goles y hasta por tirar la pelota al córner adrede.

En ese contexto, Córdoba fue uno de los que prestó declaración y reveló que «un compañero me ofreció 100 dólares por perder el primer tiempo contra Berazategui». En ese sentido, el futbolista aseguró que se opuso «terminantemente», por lo que «me dice que no cuente nada a nadie para que él no se queme”.

Asimismo, el arquero de «elporve» indicó que “Después, recibí un llamado de una persona que se presentó como B.S, quien me dijo que trabaja con una empresa de representantes y me invitó a tener una reunión… Aclaro que concurrí suponiendo que me iba a ofrecer su representación… Luego de presentarse me dijo que él trabaja con jugadores, pero que éstos le deben realizar un favor: en algunos partidos sus representados deben hacer lo que ese grupo de representantes le ordenen”, expuso en su declaración.

A continuación explicó que “En mi caso, me pidieron que contra Berazategui me tenía que dejar hacer dos o tres goles en el primer tiempo y hacer un penal. Por los goles me iban a pagar 300 dólares y por el penal 100 dólares más. Yo les dije que me negaba terminantemente. Me dijo que lo piense que me iba a llamar de nuevo, a lo que le dije que ni me llamara”, se explayó e arquero.

Por su parte, y según consignó TN, otro de los futbolistas que prestó declaración, Iván Massi, mencionó a un arquero de otro club de Primera C, como el nexo con el grupo de representantes: “Me llamó y me dijo que él trabaja para un grupo de representantes y que la condición para representar jugadores era ir para atrás o perjudicar al equipo cuando la empresa se lo pidiera. Le respondí que no me interesaba”.

“Los arreglos consistían en provocar córner, goles, penales, tirar el equipo para atrás y que por eso le pagaban sumas de dinero de entre 10 y 15 mil pesos”, especificó Massi.

Cómo se inició el escándalo

El escándalo estalló cuando el presidente de El Porvenir, Enrique Merelas, denunció ante la justicia lo ocurrido. Aparentemente sorprendido por algunas actitudes de los futbolistas durante los partidos -el equipo marcha último en el torneo de Primera C- Merelas pidió investigar las presuntas apuestas tras una pelea en el vestuario.

En su declaración, el presidente también mencionó el nombre de “B.S” como el representante que les ofrecía dinero a los jugadores para “ir para atrás”.

Por el momento, sin embargo, no hay imputados en la causa pero sí continúa la investigación dado que este tipo de apuestas están prohibidas y penalizadas por la Ley del Deporte y el Tribunal de Disciplina de la AFA.