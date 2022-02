Quilmes debuta en la Primera Nacional ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Quilmes visitará hoy desde las 17.00 a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el debut del equipo «cervecero» en la Primera Nacional. El encuentro es válido por la segunda fecha, tras haber quedado libre en la jornada inicial.

Quilmes quedó a las puertas del ascenso en el torneo anterior, cuando perdió la final del reducido ante Barracas Central, equipo que ganó la definición por tiros desde el punto penal.

El encuentro entre Quilmes e Independiente Rivadavia será transmitido por TyC Sports.

⚽ LISTA DE CONVOCADOS para enfrentar al Club Sportivo Independiente Rivadavia el próximo domingo desde las 17 en Mendoza.#Debut2022#SomosQuilmes pic.twitter.com/DVkuMu1mTy — Quilmes A.C. (@qacoficial) February 18, 2022

El programa completo de la Primera Nacional es el siguiente:

Hoy:

A las 17: Brown de Madryn- Almirante Brown; Independiente Rivadavia- Quilmes; (TyC Sports); Brown de Adrogué- Flandria; Estudiantes de Buenos Aires- Deportivo Riestra.

A las 19: Atlético de Rafaela-Villa Dálmine.

Lunes:

A las 17: Santamarina de Tandil- Belgrano de Córdoba (TyC Sports).

A las 19.15: Ferro Carril Oeste- Deportivo Maipú de Mendoza.(TyC Sports).

Resultados:

Viernes: Agropecuario 0 – Estudiantes de Río Cuarto 1, Instituto 0 – Alvarado 0 – Defensores de Belgrano 0 – Temperley 2.

Sábado: Atlanta 3 – Güemes 1, Chacarita 0 – Gimnasia y Esgrima de Jujuy 0, Tristán Suárez 1 – Deportivo Madryn 1, Sacachispas 0 – Almagro 1, San Martín de San Juan 0 – All Boys 1; San Martín de Tucumán 0-Morón 0; Chaco For Ever 1-Gimnasia de Mendoza 0; Mitre 0-Nueva Chicago 0.

Libre en esta fecha: San Telmo

Posiciones Primera Nacional:

Almagro y All Boys 6 puntos; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán 4; Almirante Brown, Deportivo Riestra, Brown de Puerto Madryn, Belgrano de Córdoba, Ferro, Temperley, Atlanta y San Martín de San Juan 3; Gimnasia de Jujuy, Alvarado, Instituto, Tristán Suárez y Deportivo Morón 2; Brown de Adrogué, Deportivo Maipú, Estudiantes de Buenos Aires, Flandria, Independiente Rivadavia, San Telmo, Mitre (SE), Sacachispas, Nueva Chicago, Chacarita, Güemes y Defensores de Belgrano 1; Quilmes, Villa Dálmine, Atlético de Rafaela, Santamarina de Tandil 0.