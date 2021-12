Derrota del oficialismo en el Congreso: el tenso cruce entre Máximo Kirchner y Ritondo

La Cámara de Diputados rechazó este viernes el Presupuesto 2022 y el Gobierno sufrió una dura derrota política después de más de 19 horas de sesión.

El debate en el recinto se había iniciado el jueves al mediodía: el oficialismo que debía reunir cinco votos para lograr la mayoría simple necesaria para aprobarlo. Sin embargo, pese a las intervenciones del Presidente y las gestiones de Máximo Kirchner y Sergio Massa, no lograron torcer el rumbo de la votación.

Si bien había acuerdo para que el proyecto volviera a ser analizado en conjunto para encontrar una solución, todo estalló tras la intervención de Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos.

En su discurso, Máximo le apuntó a varios legisladores de Juntos por el Cambio, entre ellos, personas “distinguidas” como un “ex vicepresidente de la Nación, un ex vicejefe de gobierno porteño, una ex gobernadora y un ex presidente de esta cámara” a quienes le “llamó la atención su comportamiento ante una situación gravísima a quienes endeudaron al país”.

Esos comentarios dispararon la bronca de los opositores, a lo cual Kirchner les respondió: “Yo los escuché, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar”.

Acto seguido, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, le respondió acaloradamente. El legislador dijo que su bloque “iba a acompañar” la moción para que el proyecto vuelva a comisión, pero que finalmente no lo hará a raíz de las palabras de Máximo Kirchner.

El mensaje de Máximo Kirchner:

La provocación de Máximo Kirchner que hizo caer el plan del Gobierno para que el Presupuesto 2022 volviera a comisión.

La respuesta de Ritondo: