Detuvieron al presunto asesino de Lucas Cancino, el chico apuñalado en Quilmes

En horas del mediodía de este miércoles, autoridades policiales de Quilmes confirmaron a Periódico El Progreso que fue detenido un sujeto, sindicado como presunto autor material del crimen de Lucas Cancino, el adolescente de 17 años asesinado esta mañana en el barrio Naval.

De acuerdo con las fuentes, el detenido permanece detenido en la Comisaría 1° de Quilmes. Junto a él fueron detenidos otros dos jóvenes, sindicados como cómplices en el asesinato.

Al mismo tiempo, voceros de la intendenta Mayra Mendoza confirmaron que la jefa comunal mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. «Ambos están en comunicación con la familia. A partir de las 13hs va a estar Sergio Berni en la comisaría 1era (Alem y Sarmiento) con novedades de la investigación, los allanamientos y los detenidos», agregaron.

En tanto que vecinos de la zona donde asesinaron a Lucas, en Combate Naval y Ascasubi, indicaron esta mañana que al menor «Le robaron el celular e igual lo apuñalaron, es un juego matar. No les importa nada porque la Justicia no les va a hacer nada”. En ese sentido, remarcaron que “la muerte tendría que sorprender, pero ya no sorprende porque está pasando en todos lados”.

“No hay seguridad en ningún lado. Hasta que no haya justicia y se cambien las leyes como corresponde, y la gente de bien tenga los derechos que corresponden, no vamos a avanzar. (…) Sean responsables. Al Gobierno, que se haga responsable. Que nos escuchen, es escuchar nada más. No tienen que pasar este tipo de cosas para que los vecinos salgamos a reclamar”, agregó una vecina.

Comunicado de la Diócesis de Quilmes

La Diócesis de Quilmes, a cargo de Carlos José Tissera, emitió un comunicado en el que lamentó el crimen.

«La Diócesis de Quilmes recibe con tristeza y dolor la noticia del fallecimiento del joven Lucas C. del último año del secundario Papa Eugenio Pacelli que falleció tras ser apuñalado camino a la escuela en un intento de robo, este miércoles 13 de octubre», expresaron.

«El Padre Obispo Carlos José Tissera y la Vicaría de Educación de la Diócesis desean estar cerca de la familia en este momento de desconsuelo, y acompañan a toda la comunidad educativa atravesada por esta noticia nefasta», agregaron.

«Se invita a rezar por el descanso de este joven, por su familia y por sus compañeros y amigos. Y para que los mecanismos de la Justicia puedan velar por el bienestar de las personas», termina el comunicado.

Marcha por justicia

Al mismo tiempo, familiares y allegados, así como vecinos de Lucas Cancino, anunciaron que esta misma tarde marcharán exigiendo justicia desde las 18:30 horas. La convocatoria es en Mitre y Juan Carlos Varela, informaron.