Don Bosco | Delincuentes le gatillaron a una embarazada con su beba en brazos

Una banda de delincuentes protagonizó una brutal entradera en Don Bosco, donde amenazaron a una familia para robar distintos objetos de valor y escapar con el automóvil de las víctimas. A una embarazada que cargaba a su beba en brazos le gatillaron en la cabeza.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes cerca de las 20.30 horas en una vivienda ubicada en la calle Formosa entre Pringles y Lavalle, cuando un matrimonio descendía de su vehículo y fue sorprendido por los delincuentes, que se movilizaban en un Ford Focus gris.

Rápidamente, tres de los agresores les apuntaron con armas de fuego, mientras un cuarto cómplice hacía las veces de “campana”.

En las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad de la zona se puede ver como el marido de la mujer intentó impedir que los ladrones se metieran en la propiedad, pero no pudo hacerlo dado que lo tiraron al piso y le gatillaron dos veces. Afortunadamente, ningún proyectil salió del arma.

“No me di cuenta de lo sucedido hasta que ingresé a la habitación con la nena a upa, que venía durmiendo. Entonces escuché (a los ladrones) que me dijeron ‘dame todo, los dólares, las joyas, el oro, la plata”’, relató la mujer al canal TN. “Le di la cartera con 4 mil pesos que tenía; me pidieron más y le di una lata con monedas y ahí se fueron, creo que porque el cómplice les gritó que venía la policía”, sostuvo.

Antes de escapar, los delincuentes robaron una computadora del tipo notebook, un aire comprimido, los teléfonos celulares de las víctimas y el auto.

En estado de shock, nerviosos y asustados, los integrantes de la familia debieron ser asistidos por personal médico del SAME que llegó hasta el lugar luego de la entradera.

“Tenemos garage”, indicó la mujer, pero “no metemos el auto justamente para ingresar rápido, pero así y todo nos pasó igual”, se lamentó.

El caso es investigado por personal de la Comisaría 8va. En tanto la fiscalía en turno se encuentra relevando las cámaras de seguridad del barrio para tratar de determinar la ruta de escape de los malvivientes.

El video del robo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Periódico El Progreso (@elprogresoberazategui)

