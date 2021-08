«Dyhzy» ya tiene DNI no binario y con nuevo nombre

En un vivo de Instagram el mismo día del anuncio expresó: “No me considero hombre, me considero persona no binaria”. Además destacó la importancia de que desde el Estado se de el primer paso para reconocer este tipo de derechos.

Si bien la transfobia, homofobia y lesbofobia aún existen en la sociedad, con el reconocimiento de derechos como fue el matrimonio igualitario o la identidad de género se produjeron cambios notables. «Hoy no es raro, no llama la atención, ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario», expresó Dyhzy.

DNI no binario

Argentina se transforma en el primer país de Latinoamérica en habilitar, a través del decreto N°476/21, la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo “sexo” del DNI, en línea con la modificación que ya han llevado adelante otros países del mundo como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

El uso de la “x”, que ya ha sido aceptado por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), comprende las acepciones no binario, indeterminado, no especificado, indefinido, no informado, autopercibido, no consignado, y otras identificaciones que no estén incluidas en el esquema tradicional.

Las personas con nacionalidad argentina que quieren tramitar el cambio de su DNI para ejercer este derecho, podueden hacerlo acudiendo con su partida de nacimiento y su Documento Nacional de Identidad vigente.