El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial No 3, a cargo de la doctora Mariana Alvarez, Secretaría a cargo del doctor Santiago Ramón Noseda, del Departamento Judicial de Azul, sito en Avenida Presidente Perón N° 525, 2° piso de la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, en autos caratulados “SANTINI PALMA FERNANDO HUGO Y OTROS C/ EL CONDOR EMPRESA DE TRANSPORTES S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)” Expte. No 65.855\ que tramitan ante este Juzgado, cita y emplaza al Sr. MARIO RAMON SANDOVAL DNI 32.049.309 para que en el término de diez días comparezca a contestar la demanda entablada en su contra, bajo apercibimiento de designársele por sorteo un defensor oficial para su representación en el proceso. Azul, 10 de mayo de 2020-