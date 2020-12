El combo explosivo: mucho calor y Berazategui sin agua

Con jornadas calurosas y un martes en el que se anuncian temperaturas de hasta 35 grados, los vecinos de Berazategui padecen la falta de agua en el distrito desde hace semanas. Las quejas se multiplican y llegan a hacer eco en las redes sociales, donde muchos eligen protestar y hasta convocan a marchas al edificio municipal.

“Vergonzoso…sin agua,y cuando vuelve casi no tiene presión,me preguntó si el sr intendente tendrá agua para lavarse las manos y tirar al inodoro!!! En medio de una pandemia estar sin agua es estar expuesto al 100%… Nadie da la cara,debería dar la cara mangas de sinvergüenzas”, se quejó María Laura Alegre, vecina afectada por la falta de suministro.

“Seguimos sin agua en Ranelagh, desde el domingo sin una gota. No sabemos qué hacer !!!”, sostuvo Sonia, otra vecina damnificada.

Los reclamos se repiten en distintos barrios y localidades: Sourigues, Ranelagh, Juan Maria Gutierrez y Hudson son los más perjudicados por la falta de agua. Berazategui Oeste, Plátanos y El Pato también sufren por el mismo problema.

“Varios usuarios de la empresa monopólica Edesur están sin luz en Ranelagh. No solo sin luz, también sin agua. La falta de agua ya parece moneda corriente en estos lugares, los vecinos cansados de reclamar, ya no saben que hacer. Por parte del municipio dijeron que se están construyendo 3 pozos para abastecer del servicio y ponerle fin a la escasez de un elemento tan importante como lo es el agua, y más en estos tiempos de pandemia y en estación de verano. Se podrá solucionar el tema del suministro del agua que viene afectando a los vecinos hace tiempo atrás y que aún no pudo ser resuelto por las autoridades”, se quejó también Julio Ortega, de La Misión de Ranelagh.

“Necesitamos de manera urgente hacer una marcha al municipio por la problemática del agua; horario y día a convenir y que TODOS vayamos, no una o tres personas, TODOS!”, pidió también Natalia en el grupo de Berazategui Denuncia.

Mientras tanto, el servicio meteorológico pronostica para este martes una máxima de 35 grados, tras varias jornadas de calor sofocante que parecen no tener fin: el pronóstico extendido muestra apenas un leve descenso de temperatura y algunas tormentas (aisladas) para el miércoles.