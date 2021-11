El Deportivo Berazategui terminó 1° y con récord perfecto la fase regular de la Liga

El Deportivo Berazategui sigue dominando la Liga Femenina de Básquet y cerró con récord perfecto de 8-0 la fase regular. Las aurinegras disputarán los cuartos de final como las máximas candidatas a obtener el campeonato.

En su última presentación, el Deportivo superó a Rocamora por 80-56 con una gran efectividad en ataque y una defensa que no mostró fisuras. El triunfo le permite ser el primer equipo en la historia de la Liga Femenina en finalizar una fase regular de manera invicta.

Con un gran aporte de las suplentes (41 de los 80 puntos) totales, las dirigidas por Gonzalo Gómez ominaron el encuentro de punta a punta y evidenciaron un aceitado funcionamiento.

Según datos aportados por la página oficial de la Liga, Berazategui es el equipo que mayor puntos por partido promedia (74.1) y el mejor defensivamente (50.7). Además, está segundo en rebotes totales (49.0) y primero en rebotes defensivos (35.9), y es el que más se asiste (16.6), el tercero que más recuperos por partido tiene (10.9), el más destacado en los triples (6.4 por partido, con una efectividad del 27.3%) y el que más puntos desde el banco obtiene (34.7 unidades).

Ante Rocamora se destacaron Fernández, con 16 puntos más 15 rebotes, Jourdheuil con 12 y 10 rebotes y Galbán (10 y 6).

Otro de los datos a destacar es la extensa racha de triunfos del Deportivo Berazategui. Desde el 27 de febrero de este año (perdió ante Florida en la quinta fecha de la Fase Regular) suma 15 victorias: los últimos cuatro de esa etapa, los tres del Final Four que lo consagró campeón y los ocho de la actual Liga: un dominio abrumador sobre el resto de los equipos.

Posiciones de la Fase Regular:

Berazategui 8-0; Obras 6-2; Unión Florida 6-2; Los Indios 4-4; Rocamora 4-4; Corrientes Básquet 3-5; Ferro 2-6; Quimsa 2-6 y Catamarca Basket 1-7.

De esta manera los cruces de cuartos de final serán: Berazategui (1) vs Quimsa (8); Obras (2) vs Ferro (7); Unión Florida (3) vs Corrientes (6) y Los Indios (4) vs Rocamora (5)