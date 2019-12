El día que Maradona quiso comprar una pizzería y le dijeron que no

“Fue una de las pocas cosas que me dijeron que no”.

Diego Maradnoa dio una entrevista exclusiva al canal TyC Sports en donde dejó varias anécdotas y recuerdos de su infancia y adolescencia. Además de emocionarse al recordar a su padre y a su madre, ambos ya fallecidos, tuvo tiempo para contar qué hizo con su primer sueldo.

“Con mi primer sueldo llevé a mi vieja a cenar al restaurante La Rumba, porque siempre que pasaba con el bondi cuando iba a desinfectar sentía un olor riquísimo. Era una pizzería en avenida Sáenz, frente a la Iglesia de Pompeya. El sueño de mi vida era llevar a la Tota a cenar, los dos solos, como novios”. contó Diego.

Con el dinero del primer sueldo, “fui a la pizzería La Rumba y me gasté todo el sueldo con mi vieja. Yo era el peor pago de Argentinos (Juniors), y nos daban viáticos. Cuando llegamos con la Tota yo parecía Bill Gates y ella la Reina Sofía”, contó entre risas.

Luego agregó que intentó comprar el local y no se lo vendieron. “Lo quise comprar y no me lo vendieron. Fue una de las pocas cosas que me dijeron que no”, recordó el DT de Gimnasia.

En otros pasajes de la entrevista, Maradona se emocionó al recordar a Don Diego y a la Tota. “Mi único problema hoy es que se me fueron mis dos viejitos. Ese es el único problema que tengo. Lo que robaron, lo que me scaron no me importa. Daría todo lo que tengo hoy porque mi vieja aparezca por esa puerta”.

En ese sentido agregó que esa sensibilidad se debe a que se crío “con amor. No mec ríe ni con bicileta, ni con asfalto, ni con patio de baldosa. Comíamos y nos ibámos a acostar a una pieza que (comparado con) esto es enorme. Yo era el mimadoy mis hermanas esperaban. Cuando mi papá cobrara, todos los días 4, era como Navidad porque comíamos milanesa a la napolitana”.