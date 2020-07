El drama de los vecinos de Berazategui que están sin luz

Por Ignacio Hollman

No es un reclamo nuevo, pero cuesta comprender por qué nadie toma medidas para solucionar de na vez por todas los cortes de energía. O quizá si se entiende que ningún gobierno, sea del partido que sea, se decida a poner fin a un problema que lleva décadas y que afecta a tanta gente y de maneras diversas.

En verano hay mucha demanda y en invierno… bueno, no se sabe. Lo cierto es que los reclamos siguen y en Berazategui se multiplicaron durante la última semana. Si uno consulta la información oficial del Ente Regulador de Energía, a las 19:30 horas del martes 7 de julio, en Berazategui eran 36 los clientes sin energía eléctrica. Esa cifra no se condice con los reclamos que llegaron hoy mismo a nuestra redacción, que suelen ser un indicador cuando hay cortes masivos o apagones en el distrito.

Rocío, vecina de calle 2 al 3500 (número de cliente es 01950007), cuenta que está «harta de la inoperancia de Edesur. Hace aproximadamente 20/25 días que nos cortan la luz al menos 6 horas por día, mínimo. En esta oportunidad estamos sin luz desde hace 26 horas. No sé si el problema es inevitable, pero al menos no están pudiendo repararlo».

La continúa: «Es una locura todo esto que está pasando. Tenemos la cabeza explotada porque hace más de 100 días estamos encerrados. No tenemos plata, la poca comida que podemos comprar la tenemos que tirar porque se hecha a perder, tenemos frío, estamos hartos del encierro y como si eso fuera poco seguimos estando sin luz. Por favor no sé a quién más recurrir. Desde Edesur solo te generan un número de reclamo que no sirve para nada. Desde la municipalidad no hay respuesta alguna. No tenemos por qué salir a hacer quilombo para que nos atiendan. Mi vecina tiene 93 años, no sabe usar celular y no puede estar con su hijo porque es enfermero. Está sola todo el tiempo!!! Se distrae jugando a los jueguitos en la computadora o mirando la televisión y ni siquiera eso puede hacer! Por favor necesitamos ayuda».

Hace pocos días, la Municipalidad de Berazategui denunció penalmente a Edesur por los reiterados cortes de energía. Está muy bien reclamar y que la empresa después sea multada para dar una compensación a los clientes. Sin embargo, resulta insuficiente ese castigo para dar respuesta a los miles de vecinos que no pueden calefaccionarse, pierden kilos u kilos de alimentos que se echan a perder por falta de refrigeración o que ni siquiera pueden tener agua porque las bombas del servicio municipal se apagan cuando hay cortes de energía.

Laura, del barrio Los Manzanos, también es otra de las que sufre los cortes: «Hace semanas que tenemos problemas de baja tensión o cortes de luz. Y ni hablar de que debo comprar un foco por semana debido a que se me queman. Religiosamente a las 18.30/19 hs. comienzan los parpadeos de los focos, la estufa no llega a dar calor. Encerrados a oscuras y muertos de frío. Es una locura!», dice.

La misma mujer continúa: «Si tenes suerte de tener agua está contaminada, con sarro, o no tenes tensión suficiente para cargar la bomba de agua o el calefón. Vergüenza total!

Ah pero la boleta infaltable, venciendo cada vez antes y cobrándote lo que se les ocurre. Supuestamente no iba a aumentar y cada vez me cobran más por algo que casi no tengo», explica. «Gracias a Dios estamos sanos, pero en casa hay niños pequeños y uno pronto a nacer, ¿Acaso tengo que armar una hoguera en mi casa para tener algo de luz y calor?», reclamó».

Colaborá con Periódico El Progreso