El drama de quienes no pueden trabajar y no reciben bono IFE ni AUH

Beneficiarios del SUAF, una herramienta dispuesta por Anses para asegurar el cobro de las Asignaciones Familiares al padre o madre que vive con menores de edad, reclaman acceder al beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos dispuesto por el Gobierno Nacional, ya que actualmente no están contemplados.

Este grupo de padres y madres aseguran que se sienten «olvidados» por el Estado, ya que, o bien están desocupados o, si trabajan, lo hacen en la informalidad. Es el caso de Gabriela Smith, de 41 años y vecina de Berazategui, madre de una nena de 5 meses por la cual percibe el beneficio SUAF, una suma mensual de 3 mil cien pesos.

Berazategui: amenazaron a policías con un arma de utilería y rompieron el patrullero

«Vivo en un terreno prestado, en una casila de 4 x 5 que tiene puertas y ventanas de madera, sin agua ni gas natural. Nunca pedí nada y sólo cobro SUAF por embargo. Nosotros no poseemos obra social y no podemos acceder al bono de 10 mil pesos. Lo que pido es tener los mismos beneficios que quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que, en mi caso, por ejemplo, no recibo ni siquiera la tarjeta Alimentaria”, aseguró la mujer a PeriódicoElProgreso.

Gabriela trabajaba «cosiendo para afuera, pero se me rompió la máquina», por lo que no posee otro ingreso que el cobro SUAF. «¿Cómo se hace para salir a conseguir el sustento diario, sobre todo en el contexto de esta crisis, en donde hay gente que no trabaja o que lo hace en la informalidad?», se preguntó.

Transportistas escolares alertan sobre la crisis que atraviesa el sector

«Personalmente mandé un mail a Desarrollo de Nación y me derivaron a Desarrollo de la Municipalidad, donde me sentí cuestionada de mala manera», expresó la mujer, quien cuestionó la atención que le brindaron y pidió que se tenga en cuenta la situación de precariedad de muchas personas que no están recibiendo ayuda de parte de Estado.

«Pido que trabajen debidamente, que los asistentes sociales recorran las casas o trabajen con internet para cruzar datos y ver a quienes le corresponde cobrar», expresó Gabriela. «Que se tengan en cuenta a las madres SUAF con la misma idiosincrasia que a las (personas que reciben) AUH. Esto no es una guerra, ojo. Pido que Desarrollo Social de Berazategui empiece a trabajar como corresponde».

Mirá el Video que grabó: