El dueño de Manaos denuncia un boicot y apunta contra Coca Colca

“No existe adulteración. La planta está impecable, es un quirófano. Vinieron inspecciones y estuvieron quince personas durante once horas y no encontaron nada. Yo tengo 550 empleados, no voy a poner las manos en el fuego, porque es posible que Coca-Cola le de US$10.000 a un trabajador para que me tire un polvo”, dijo en declaraciones a BAENegocios.

“Qué casualidad que diez días antes de Navidad, la semana de mayor venta en el año, justo me pasa esto con el sabor cola cuando yo tengo once sabores. Fuimos a verificar las direcciones de los que se quejaron y no existen. Soy un argentino que compite con los número uno, ¿qué es lo que hago mal para que me hagan tanto daño?. Quiero ver un sólo certificado médico, no hay un sólo internado”, remarcó.