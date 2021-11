El emotivo adiós de la mamá de Brisa y una advertencia a quienes lucran con el dolor

Gabriela Paz, mamá de Brisa Formoso Sobrado, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales recordando a su hija. Además, advirtió sobre una indignante situación que se vivió en las últimas horas.

«Qué angustia entrar al Face y ver tu rosto hermoso por todos lados! Qué mierda es esto !! Mi bombona de mamá !!te quiero escuchar llamarme !! Para tomar mates o terere! Y escuchar esa música de mierda de reggaetón !! Que ponías con Nehuen! hoy lo extraño con el alma hecha pedazos !! Te quiero acá conmigo y el gordito!!! ¿por qué esto?», es el mensaje con el que la mujer recordó a la joven de 19 años asesinada en Berazategui el sábado.

La mujer había pedido el lunes a los vecinos de Berazategui que no atacaran la vivienda de quien hasta el momento es el único detenido por el femicidio: Iván Morales.

«Soy la mamá de Brisa y no estoy de acuerdo con la violencia que se está ejerciendo. No estamos de acuerdo con que quemen la casa de nadie! Nosotros no queremos violencia, la policía se está encargando de todo y están llevando a cabo una investigación, hay un detenido y hay pruebas contra él, y un prófugo. Por favor dejen de hacer cosas malas en nombre de mi hija», pidió.

En otro de los mensajes que hizo publico, se hace referencia a una situación por demás indignante en donde hay gente que busca lucrar con el dolor y pide dinero para ayudar a la familia de Brisa. Ello fue desmentido por la propia Gabriela, quien explicó que «recién vi una publicación (en donde) están pidiendo plata con un CBU para ayudar. Yo no necesito plata y nunca la pedí, y menos en este momento; por favor no lo hagan más, si necesito algo lo voy a pedir», escribió.

Investigación

Cabe recordar que la causa está a cargo del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI N° 8 de Berazategui. El funcionario aguarda por los exámenes de toxicología para determinar si Brisa fue dopada durante la fiesta en la Sociedad de Fomento San Marcos, antes de ser abusada y asesinada.

Al mismo tiempo, la Justicia busca a un presunto cómplice, sobre quien se pidió reserva de identidad. Se trata de otro joven que habría participado del abuso y/o del asesinato, hipótesis que surge de testimonios recogidos por la fiscalía y de la aparente imposibilidad de que el detenido haya actuado solo dada la diferencia de contextura física entre éste y la víctima.