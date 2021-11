El gobierno prohíbe comprar pasajes y alojamiento en el exterior en cuotas

El Banco Central (BCRA) prohibió el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes al exterior. Además, hizo lo mismo con aquellos servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otros.

La medida aplica a las compras en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios. Fue adoptada a través de la Comunicación «A» 7407 y entrará en vigencia este viernes.

«Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios», expresó el BCRA en el documento.

La alternativa que tienen aquellas personas que deseen viajar al exterior es financiar los pasajes mediante el pago mínimo de la tarjeta. Es decir que, en ese caso, deberán abonar una tasa de interés mínima del 43 por ciento de interés, que es lo que actualmente cobran las entidades bancarias a quienes pagan ese monto en los resúmenes de tarjeta.

Este nuevo cepo al dólar llega para intentar frenar una salida importante de divisas por gastos turísticos en el exterior.

Viajes internos

Al mismo tiempo, el BCRA aclaró que “los pasajes de avión con destino dentro del territorio nacional se podrán financiar con tarjeta de crédito dentro de los programas de Ahora 12 impulsados por el Gobierno nacional”.

Sin embargo, esto causa confusión entre los proveedores ya que las tarjetas no pueden diferenciar si una compra en Agencias de viaje y turismo responde a un viaje local o internacional.

La medida golpea de lleno a las empresas de viajes y las líneas aéreas en especial porque mucha ente comienza a planear los viajes de la temporada de verano.

“La prohibición de compra de pasajes para viajar al exterior y de otros gastos de viaje implica una restricción irrazonable y desproporcionada al derecho de salir del país y de la libertad de tránsito. Se trata de una limitación anticonstitucional y anticonvencional”, señaló en su cuenta de Twitter el constitucionalista Daniel Sabsay.